Google cumple 27 años; la historia detrás del buscador más usado del mundo

Este 27 de septiembre, Google conmemora su 27 aniversario con un Doodle especial que aparece en la página principal de su buscador.

La ilustración revive el logotipo original de 1998, en el que la letra “L” era de color verde, un detalle que reflejaba la intención de sus fundadores de romper con lo establecido y marcar un estilo propio en el naciente mundo digital.

¿Es el verdadero aniversario de Google?

Aunque la constitución oficial de Google ocurrió el 4 de septiembre de 1998, la compañía adoptó desde hace años el día 27 como la fecha simbólica para su celebración.

El Doodle no solo es un homenaje visual, sino también un recordatorio del camino recorrido desde un pequeño proyecto universitario hasta convertirse en una de las empresas más influyentes del mundo.

El significado del Doodle de este año

El diseño especial retoma la esencia del primer logotipo, recordando la etapa inicial en la que Sergey Brin y Larry Page desarrollaron un motor de búsqueda que transformó el acceso a la información.

La “L” verde no fue un error de diseño, sino una declaración creativa que mostraba la filosofía disruptiva de Google : no seguir las normas tradicionales.

¿Por qué son tan importantes los doodles para Google?

Los Doodles se han convertido en parte central de la identidad de la compañía. El primero apareció en 1998, cuando los fundadores asistieron al festival Burning Man y decidieron dejar un mensaje en la página principal.

Desde entonces, estas ilustraciones celebran personajes históricos, descubrimientos científicos, eventos culturales y aniversarios significativos.

De Stanford a Menlo Park: los orígenes de Google

La historia de Google comenzó en 1995, cuando Larry Page y Sergey Brin se conocieron en la Universidad de Stanford . Desde sus dormitorios universitarios desarrollaron un buscador llamado Backrub, que organizaba las páginas web según sus enlaces.

Poco después, adoptaron el nombre Google, inspirado en “googol” , término matemático que representa el número uno seguido de 100 ceros, como una metáfora de la enorme cantidad de información que aspiraban a organizar.

En agosto de 1998, Google recibió un cheque por un millón de dólares de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems .

Con ese impulso financiero, los jóvenes emprendedores se mudaron del campus universitario a un garaje en Menlo Park, propiedad de Susan Wojcicki, quien años más tarde se convertiría en directora ejecutiva de YouTube .

Hoy, a 27 años de su creación, Google no solo es un buscador, sino un ecosistema que incluye servicios como Gmail, Maps, Android y YouTube.

