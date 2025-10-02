¡Amantes del anime, atención! Ya hay fecha para la CCXP 2026 en México; esto sabemos

Los fanáticos de la cultura pop, el anime, los cómics y lo geek tienen motivos de sobra para emocionarse: la CCXP México 2026 ya está confirmada y ya tiene fecha. La tercera edición de esta famosa convención promete grandes sorpresas para el público mexicano.

A continuación te contamos los detalles más importantes como fechas, sede, precios estimados, para que planees tu asistencia con tiempo y no te quedes fuera de esta experiencia épica.

¿Cuándo será la CCXP 2026?

La edición número tres de la CCXP México se llevará a cabo del 24 al 26 de abril de 2026, con una noche previa especial, la llamada “Spoiler Night”, que sucederá el 23 de abril. Será una edición prolongada, en la que los fans podrán sumergirse desde el día cero.

¿Dónde va a ser la Comic Con 2026?

La convención CCXP será en el Centro Banamex, ubicado en Ciudad de México, una sede que ya ha sido escenario de anteriores ediciones y que permite una capacidad adecuada para el volumen de asistentes esperados.

Esta elección permite que tanto asistentes locales como nacionales y extranjeros puedan acceder con mayor facilidad, gracias a la infraestructura existente.

¿Cuánto cuesta un boleto para la CCXP México 2026?

Hasta ahora no se han publicado oficialmente los precios para los boletos de la edición 2026. Los organizadores aún guardan esos detalles. Sin embargo, un buen punto de referencia es lo que costaron los boletos en la CCXP México 2025:

Boleto de 1 día: $990 pesos, )viernes y domingo) / $1,200 pesos (sábado)

Abono para los 3 días: $1,990 pesos

Epic Pass (pase especial con beneficios): $4,275 pesos

Estos precios pueden servir como guía para anticipar lo que venga en 2026, pero recomendamos esperar el anuncio oficial para conocer tarifas exactas, preventas y paquetes especiales (VIP, acceso anticipado, etc.).

¿Qué más ofrecerá la CCXP 2026?

Aunque los detalles aún están en fase de revelación, las ediciones de la CCXP anteriores han incluido una serie de espacios confirmados que seguramente se repetirán o se expandirán en 2026:

Thunder Stage by Cinemex : escenario principal con anuncios de grandes estudios, presentaciones exclusivas y paneles memorables.

: escenario principal con anuncios de grandes estudios, presentaciones exclusivas y paneles memorables. Omelete Stage by Dos Equis : foro de charlas, entrevistas y encuentros con creadores y artistas del mundo geek.

: foro de charlas, entrevistas y encuentros con creadores y artistas del mundo geek. Artists’ Valley : zona artística donde ilustradores y dibujantes ofrecen firmas, arte visual y venta directa de piezas únicas.

: zona artística donde ilustradores y dibujantes ofrecen firmas, arte visual y venta directa de piezas únicas. Cosplay Universe : concursos, exhibiciones y pasarelas de cosplayers, una de las atracciones favoritas del público.

: concursos, exhibiciones y pasarelas de cosplayers, una de las atracciones favoritas del público. Game Island : espacio para videojuegos, eSports y demostraciones tecnológicas.

: espacio para videojuegos, eSports y demostraciones tecnológicas. Magic Market : mercado geek con figuras, coleccionables, merchandising oficial y tiendas especializadas.

: mercado geek con figuras, coleccionables, merchandising oficial y tiendas especializadas. CCXP Store y Food & Snack Market: tiendas oficiales del evento y zonas de alimentos para que no te falte energía durante tu visita.

Además, se espera que para 2026 se anuncien invitados internacionales, sesiones de autógrafos, experiencias exclusivas y novedades que sorprendan al fandom.

Tips para los fanáticos que no quieren quedarse fuera

Sigue las redes oficiales de CCXP México , pues ahí se revelarán los precios , fechas de preventa y beneficios especiales.

, pues ahí se revelarán los , Prepárate para las preventas , en ediciones anteriores, los precios bajaban para usuarios de tarjetas bancarias (preventa Banamex, etc.).

, en ediciones anteriores, los precios bajaban para usuarios de tarjetas bancarias (preventa Banamex, etc.). Reserva con anticipación alojamiento y transporte , ya que días cercanos al evento los costos tienden a subir.

, ya que días cercanos al evento los costos tienden a subir. Calcula tu presupuesto extra para autógrafos, fotos, mercancía exclusiva y experiencias premium que suelen tener costo adicional.

Con esta información ya puedes marcar en tu calendario esas fechas épicas. La CCXP México 2026 será una celebración épica para la comunidad geek mexicana, y estar preparado te asegurará que n quedes fuera de esta experiencia. En adn Noticias te avisaremos cuando anuncien los precios oficiales.