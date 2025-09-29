Los precios de Disney+ aumentan y este será el costo a partir del 1 de octubre

¿Te perdiste la promoción? Durante las últimas semanas de septiembre, la plataforma de streaming Disney Plus estuvo a precio de promoción de solo 50 pesitos su plan más económico; sin embargo, a partir del 21 de octubre, sus precios aumentan, al menos en EUA.

Si estás pensando en contratar este servicio de streaming para disfrutar de la franquicia de Star Wars, los partidos de la NFL o el 24/7 de La Granja VIP, entonces te contamos cuánto te costará la mensualidad a partir del 21 de octubre.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Disney Plus a partir de octubre?

En México, los suscriptores mexicanos de la plataforma de streaming de la compañía de Mickey Mouse ya sufrieron un reciente aumento de precios en julio de 2025; sin embargo, la compañía anunció un nuevo ajuste para el 21 de octubre.

Este nuevo aumento sería el cuarto desde el lanzamiento de la plataforma en 2019, pero ¡no te preocupes! El aumento de precio de Disney Plus en octubre no afectará tu bolsillo, pues únicamente se aplicará en EUA. El aumento de precio se verá reflejado en Disney+, Hulu y ESPN Select.

A partir del 21 de octubre, las nuevas tarifas de los planes de Disney+ en EUA serán las siguientes:

Plan con anuncios : aumenta 2 dólares, pasando de 9.99 a 11.99 dólares mensuales, aproximadamente, $220 pesos mensuales .

: aumenta 2 dólares, pasando de 9.99 a 11.99 dólares mensuales, aproximadamente, . Plan Premium sin anuncios: sube 3 dólares, alcanzando 18.99 dólares mensuales ($349 pesos mensuales) o 189.99 anuales, aproximadamente, $3,488 pesos.

OJO: En México, los precios se mantienen sin cambios por ahora.

¿Qué incluyen los paquetes de Disney Plus y cuánto cuestan en México?

Actualmente, Disney Plus tiene disponibles 3 paquetes distintos con precios accesibles al alcance de las familias mexicanas. A continuación, te compartimos el precio de los paquetes y lo que incluyen:

Plan Premium de Disney Plus

Todos los canales de ESPN , torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes

, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes Estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney , Pixar, Marvel Star Wars , National Geographic y Star

, Pixar, , National Geographic y Star Películas y series sin interrupciones publicitarias

Calidad de video hasta 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos

y sonido Dolby Atmos 4 dispositivos para ver en simultáneo

Descargas para ver tus favoritos sin conexión ni demoras

El precio del plan Premium es de $319 pesos al mes o 2,679 pesos anuales

Plan estándar de Disney Plus

Estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star

Películas y series sin interrupciones publicitarias

sin interrupciones publicitarias Descargas para ver tus favoritos sin conexión ni demoras

2 dispositivos para ver en simultáneo

El precio del plan estándar en México es de $249 pesos al mes o $2,089 pesos al año

Plan estándar con anuncios

Estrenos de películas , series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star

, y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star 2 dispositivos para ver en simultáneo

El precio del plan estándar con anuncios en México es de $149 pesos al mes.

Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de los estrenos de Disney y de las franquicias como Marvel, Star Wars y estrenos como el nuevo reality de TV Azteca La Granja VIP , no te preocupes, pues por ahora los precios en México se mantienen sin aumento.

