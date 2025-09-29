¿Psicosis colectiva o realidad? Qué significa ser un hombre performativo

En términos prácticos esta tendencia surgida – como muchas otras – en redes sociales busca ser la antítesis del machismo o del hombre tóxico.

El problema radica en que estos hombres “cool”, tomaron la crítica al machismo y en lugar de transformarla en una reflexión real, la hicieron una forma de ligar.

Qué es un hombre performativo

Ahora los hombres no buscan ser los más fuertes o rudos, sino ser los más cultos, diferentes y pulcros. Podemos definir al hombre performativo como un tipo que busca la estética “adecuada” en todos sus gustos, para ser percibido como atractivo.

Este tipo de hombres se han vuelto el centro de atención y burla de las mujeres de la generación Z . Consumir matcha en cafeterías independientes, leer literatura feminista o sensible, utilizar objetos vintage como anillos y relojes, optar por audifonos de cable, llevar macasínes con calcetas rojas y por supuesto traer siempre una tota bag, son algunas de las caracteristixas que definen este tipo de hombres.

El objetivo primordial de un hombre performativo es aparentar y buscar congeniar con mujeres feministas o progresistas. La búsqueda de elementos que puedan darle un distintivo especial por paradójico que suene es su mantra de vida.

Más allá de lo gracioso o engorroso del asunto, muchas personas en redes sociales se muestran preocupadas por el gran auge de esta tendencia.

Deconstrucción real o actuación

Según la socióloga Alba Nalón Mira parte de la premisa de Butler de que ninguna masculinidad o feminidad es completamente no performativa, “ya que el género es un constructo social que se reproduce a través de actos performativos regulados por normas culturales”.

Es decir, todos adoptamos patrones de conducta que tienen que ver con lo que se espera de nuestro género y lo que nos han inculcado como una expresión típica de él. O lo que es lo mismo, la sociedad nos enseña cómo debemos comportarnos e incluso los gustos que debemos tener.

Hasta las expresiones más “auténticas” están moldeadas por el contexto social y cultural. “Una masculinidad menos performativa sería aquella que surge de una alineación interna con los valores del individuo, en lugar de una respuesta consciente a presiones externas”.

No existe una manera de determinar si un hombre es realmente auténtico o solo “performativo”, pero la tendencia en redes ha causado que muchas mujeres comiencen a burlarse de esta tendencia por su falta de sustancia.

