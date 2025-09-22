¡Que no se te pase! Último día para contratar Disney Plus a solo 50 pesos

Si estabas pensando en probar Disney Plus, te encantará saber que durante el mes de septiembre tiene una promoción imperdible, pues la suscripción tiene un costo de ¡solo 50 pesos!

Además de las series, películas, documentales que tiene disponibles para ti, este servicio de streaming será la única vía para que puedas seguir el 24/7 de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca. Te contamos cómo puedes hacer tu suscripción en septiembre a Disney Plus, antes de que se termine esta increíble oferta por tiempo limitado.

Así puedes ahorrar 100 pesos en la suscripción de Disney Plus

Disney Plus es uno de los servicios de streaming más populares en México y, generalmente, la suscripción tiene un costo de 149 pesos mensuales; sin embargo, durante algunos días del mes de septiembre, está activa una promoción imperdible.

El servicio de streaming de la compañía del ratón Mickey Mouse cuenta con uno de los catálogos más robustos que incluyen:



Disney: Películas y series animadas clásicas.

Pixar: Ofrece la saga de Toy Story, Luca, Soul y otras producciones animadas.

Marvel: Películas del MCU y series de superhéroes.

Star Wars: Incluye la saga de Skywalker, series como The Mandalorian y La Remesa Mala, y la colección completa de Star Wars: The Clone Wars.

National Geographic: Documentales y otros contenidos como el documental Free Solo.

Star: Series y películas.

TV Azteca: El 24/7 de La Granja VIP

Y, aunque no lo creas, hasta el 27 de septiembre podrás contratar Disney Plus por solo 50 pesitos. Es importante que sepas, que esta promoción solo será válida por 4 meses, tras los cuales, la mensualidad será de 149 pesos.

¿Cómo me suscribo a Disney Plus?

No lo pienses más, para suscribirte a Disney Plus y obtener esta increíble oferta, lo único que debes hacer es seguir estos sencillos pasos:



Ingresa al sitio web de Disney Plus en este ENLACE

en este Da clic en el botón de suscribirme ahora

Elige el plan que deseas contratar y da clic

Anota tus datos bancarios y realiza el pago

Los precios de los distintos planes con descuento son los siguientes:

Premium: 95 pesos al mes, por 4 meses

Estándar: 89 pesos al mes, por 4 meses

Estándar con anuncios: 49.90 pesos al mes, por 4 meses

¿Dónde ver en vivo La Granja VIP?

La Granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca que inicia el próximo domingo 12 de octubre. Este divertido reality conducido por Adal Ramones reunirá a 16 celebridades que se convertirán en granjeros y realizarán labores propias del campo para sobrevivir y ganarse su lugar en la gran final.

Durante 10 semanas podrás ser testigo del 24/7 y seguir a los granjeros totalmente en vivo, a través de Disney Plus. Asimismo, podrás disfrutar de las noches de eliminación, todos los domingos, a través de Azteca Uno.

