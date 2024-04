El truco para conseguir Disney Plus gratis, pero con un requisito

En un universo donde los sueños se convierten en realidad y la imaginación no conoce límites, Disney Plus se erige como uno de los principales portales de entretenimiento en México. Las plataformas de streaming suelen ser servicios de pago en todo el mundo, pero existen algunas excepciones para acceder de forma gratuita.

En esta nota, te contamos cómo acceder a tus películas y series favoritas sin costo.

¿Cómo puedo tener Disney Plus gratis en México?

En los últimos meses, Mercado Libre marcó tendencia con su última innovación: Meli+. Este beneficio está disponible por 129,90 pesos al mes y te ofrece un amplio abanico de posibilidades. Entre las ofertas se incluye el acceso gratuito a Disney Plus y Star Plus .

“Es una de las plataformas de streaming más demandadas en la actualidad, donde podrás disfrutar de un catálogo enorme de series y películas. Por ejemplo: Lightyear, Thor y The Mandalorian”, señaló el sitio oficial .

Además, también tendrás envíos gratuitos y personalizables, sumado a Deezer Premium sin costo durante 12 meses, una prueba gratuita de HBO Max y Paramount+ por 7 días, descuentos en la sección Supermercado y muchas más sorpresas para cuidar tu bolsillo.

Según se describe en esta promoción, Disney Plus, Star Plus y Deezer no tienen cargo. En tanto que lo que se cobra es la suscripción a Mercado Libre.

¿Qué hago si ya tengo una cuenta de Disney Plus?

Antes de avanzar con el servicio, es fundamental señalar un par de puntos importantes. Si contabas con una suscripción activa a Disney Plus o a Star Plus a través de otro proveedor, es necesario cancelarla antes de proceder. De lo contrario, podrías encontrarte con cargos duplicados en tu cuenta bancaria.

Si adquiriste el servicio a través de Mercado Libre, ten en cuenta que al suscribirte a Meli+, tu suscripción será cancelada automáticamente. Además, si ya se te ha cobrado la suscripción mensual, los días restantes se sumarán como saldo a favor en tu próxima factura.

Getty Images Disney Plus se unificará con Star Plus en los próximos meses

¿Qué precio tiene Disney Plus en México?

Hoy en día, Disney Plus en México tiene un precio mensual de 179 pesos, mientras que Star Plus tiene un costo mensual de 219 pesos. Si deseas contratar ambos servicios, existe un paquete disponible por $269.00 pesos al mes. Aún no se anunció el precio del nuevo servicio que combinará ambas plataformas .

