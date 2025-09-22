¡Míralo subtitulado! Star Wars revela tráiler de The Mandalorian & Grogu con Pedro Pascal

¡Ya lo vimos! Este lunes 22 de septiembre, Star Wars consintió a sus fans con el estreno del nuevo tráiler de la película The Mandalorian & Grogu, que será protagonizada por Pedro Pascal.

Las primeras imágenes llenaron de emoción a los seguidores de esta exitosa franquicia que sigue ganando fans alrededor del mundo. Pero, como sabemos que ya no puedes esperar para conocer todos los detalles de esta nueva entrega de Star Wars, sigue leyendo que te contamos todos los detalles.

¿Qué se ve en el tráiler de The Mandalorian & Grogu?

The Mandalorian & Grogu es una de las cintas más esperadas por los fans de Star Wars , pues marca el regreso del cazarrecompensas Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, y el querido personaje Grogu, que gustaron tanto que obligaron a la franquicia a dar el salto de las series a la pantalla grande.

En el tráiler se puede ver que la relación entre el tierno Grogu y su protector se mantiene fuerte y, en esta nueva aventura, no solo regresan Din Djarin y Grogu, sino que también hacen su aparición nuevos aliados y enemigos.

Uno de los momentos que más emocionaron a los seguidores de Star Wars es ver a la mismísima Sigourney Weaver, actriz icónica de las franquicias Alien y Avatar, robándole un bocadillo al pequeño Grogu.

La nueva película de Star Wars se mantiene fiel al estilo de las cintas clásicas con naves gigantes, explosiones y personajes fabulosos. En el tráiler de The Mandalorian & Grogu, podemos ver un adelanto de un enfrentamiento clave dentro de la arena de Rotta.

¿De qué se trata la nueva película de Star Wars con Pedro Pascal?

De acuerdo con la sinopsis de la nueva cinta de Star Wars, el malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por la galaxia. Mientras la joven Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, ha contado con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su joven aprendiz Grogu.

Además de Pedro Pascal y Sigourney Weaver se unen a esta nueva entrega de Star Wars, Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, quien interpretará a Rotta, el heredero del imperio criminal de Jabba the Hutt. Igualmente, veremos en escena a Jonny Coyne, quien interpretará a un comandante imperial con objetivos propios.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu en México?

Sabemos que te urge verla, pero debes anotar la fecha, The Mandalorian & Grogu llegará a las salas de cines hasta el 22 de mayo de 2026. Mientras tanto, tienes tiempo para ver todas las películas que forman parte de esta franquicia y ponerte al día para la llegada de Din Djarin y el súper tierno Grogu.

