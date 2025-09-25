Ya tenemos las primeras imágenes de Marvel ‘s Wolverine; una de las apuestas más fuertes de Sony para la próxima generación de consolas

Para los amantes de los videojuegos, 2026 promete ser un año cargado de sorpresas. No sólo tendremos el estrenó de esperados títulos, sino que muy probablemente se anuncie una nueva generación de consolas.

Fecha de estreno de Marvel´s Wolverine

Hace un par de horas Sony lanzó el primer trailer de Marvel ‘s Wolverine. Este juego llegará de la mano del equipo de Insomniac Games , los genios detrás de títulos como: Spiderman, Spiderman 2, Ratchet and Clarck, etc.

Esta entrega buscará emular el éxito de las entregas actuales, las cuales están marcadas por la tendencia a mundos abiertos y una gran cantidad de detalles.

A pesar de que este no es el primer juego de X-Men o de Wolverine, hace más de 10 años que no se retoma un personaje mutante para darle un rol protagónico en un juego.

Sin duda uno de los proyectos que más acción promete. Aunque no se salvará de los nuevos impuestos , este primer adelanto nos promete horas llenas de diversión y una jugabilidad con mucha inmersión.

Es importante aclarar que bajo la nueva clasificación de videojuegos para México , este título será clasificación C. Es decir, recomendado para mayores de edad por su alto nivel de violencia y sangre.

Aún no hay fecha oficial del estreno de Marvel´s Wolverine, pero Sony declaró que se estrenará en la segunda mitad de 2026. Otro anuncio importante es que futuros juegos de Insomniac llegarán a PlayStation , esto gracias a la fusión con Sony.

Este es el historial de Marvel en videojuegos

A pesar de que Marvel es el gigante de Blockbusters a nivel mundial, no han podido replicar ese modelo exitoso en los videojuegos.

Siendo los pioneros en el mainstream de las películas de superhéroes , Marvel Studios ha tenido más fracasos que éxitos en sus más de 15 videojuegos.

Tampoco se puede afirmar que todo ha sido malo en este rubro para la productora. La suerte de Marvel en los videojuegos es muy variada. La calidad dependía mucho de quién desarrollaba el juego y si era una adaptación de una película.

La colaboración con Capcom en los juegos de lucha (como la saga Marvel vs. Capcom) fue un éxito rotundo y sigue siendo recordada con cariño. También, los juegos de rol de acción como Marvel: Ultimate Alliance y, en particular, el aclamado Spider-Man 2 de 2004, demostraron que se podía hacer un juego de superhéroes de alta calidad

Por otro lado, la calidad de muchos de los juegos basados en películas era mediocre, hechos a toda prisa para coincidir con el estreno. Títulos como Iron Man 2 o Thor: God of Thunder son ejemplos de juegos que no cumplieron con las expectativas y fueron destruidos por la crítica.

