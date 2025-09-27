inklusion.png Sitio accesible
La pequeña Jazlyn se recupera en Estados Unidos tras la explosión de pipa en Iztapalapa

Jazlyn fue salvada por su abuelita en la explosión, aunque sufrió quemaduras en sus brazos y piernas, por lo que ahora espera recuperarse en un hospital especializado.

Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • La abuelita de Jazlyn, la señora Alicia Matías, falleció días después de la explosión
  • Se espera que la pequeña de dos años pueda recuperarse satisfactoriamente de las quemaduras
  • El sacrificio de su abuelita será recordado por años, como una heroína en la tragedia
  • Más de 25 personas perdieron la vida tras la explosión de la pipa en Iztapalapa
