La pequeña Jazlyn se recupera en Estados Unidos tras la explosión de pipa en Iztapalapa
Jazlyn fue salvada por su abuelita en la explosión, aunque sufrió quemaduras en sus brazos y piernas, por lo que ahora espera recuperarse en un hospital especializado.
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- La abuelita de Jazlyn, la señora Alicia Matías, falleció días después de la explosión
- Se espera que la pequeña de dos años pueda recuperarse satisfactoriamente de las quemaduras
- El sacrificio de su abuelita será recordado por años, como una heroína en la tragedia
- Más de 25 personas perdieron la vida tras la explosión de la pipa en Iztapalapa