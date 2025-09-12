Cronología de la explosión de la pipa en Iztapalapa; avances en investigación y cifra de muertos

El miércoles 10 de septiembre, una tragedia sacudió la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando una pipa de gas LP volcó y explotó cerca del Puente de la Concordia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

De acuerdo a lo que se sabe hasta este viernes 12 de septiembre, el siniestro dejó al menos 10 muertos y más de 90 heridos; además, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que el accidente se debió una ruptura en el casquete del tanque de gas tras un choque con un objeto sólido mientras circulaba.

Avances en la investigación de la Fiscalía de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha avanzado en la investigación del incidente. Los peritos han determinado que la explosión se originó por una ruptura en el casquete del tanque de gas tras un choque con un objeto sólido.

#TarjetaInformativa | La #FiscalíaCDMX avanza en la investigación relacionada con la volcadura y explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre, en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.



En colaboración con la Comisión… pic.twitter.com/heXFV5yKGo — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2025

Además, se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno en el lugar del siniestro. Contrario a versiones iniciales que apuntaban a un bache en el asfalto como causa del accidente, la dependencia descartó esta hipótesis.

Previo a la postura de la Fiscalía, como el lugar no se encontraron daños en la carpeta asfáltica, se sugirió que la volcadura fue consecuencia de una posible pérdida de control del conductor, posiblemente debido al exceso de velocidad .

Los animales afectados por la explosión de una pipa en Iztapalapa [VIDEO] La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa fue tan grande que las llamas se extendieron en un radio de 50 metros, afectando incluso a los animales.

Suman 10 muertos por el accidente de la pipa en Iztapalapa

Hasta el 12 de septiembre, se han confirmado 10 muertes, además de que 54 personas continúan hospitalizadas, algunas con quemaduras de segundo y tercer grado. Además, 22 personas que habían resultado lesionadas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , informó que la mayoría de los heridos son adultos jóvenes y adultos mayores. Ante esto, se han desplegado células de atención integral en hospitales y en el lugar del siniestro para brindar apoyo psicológico, asesoría jurídica y orientación social a las víctimas y sus familias.

Cronología de los hechos en Iztapalapa

Alrededor de las 14:20 horas, una pipa con capacidad para 49 mil 500 litros de gas LP volcó en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia



volcó en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del La posterior explosión generó una onda expansiva que afectó a vehículos y peatones en las inmediaciones.



que afectó a vehículos y peatones en las inmediaciones. Las llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura y el fuego consumió más de 28 vehículos.

La tragedia ha generado una ola de solidaridad entre la ciudadanía. Familias afectadas han recibido apoyo en especie y emocional por parte de la comunidad.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.