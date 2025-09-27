En menos de mil pesos; rematan audífonos Samsung Galaxy Buds FE

Samsung ofrece una promoción llamativa para sus audífonos: los Audífonos Inalámbricos Galaxy Buds FE en color blanco, con conectividad Bluetooth, cancelación de ruido activa (ANC) y un estuche de carga incluido.

En Amazon aparecen con una valoración de 4.6 de 5 estrellas basada en más de dos mil 800 calificaciones, más de 100 unidades vendidas en el último mes, además de un precio rebajado de 972 pesos , lo que representa aproximadamente un descuento del 51% respecto al precio oficial de dos mil pesos.

Precio a meses sin intereses

También se ofrece pago en tres mensualidades sin intereses por 324 pesos cada una.

Este tipo de ofertas resultan atractivas, pero es útil conocer qué tan buenas son las prestaciones que realmente ofrecen estos audífonos para saber si vale la pena aprovechar el descuento.

Características técnicas y rendimiento de los Samsung Audífonos Inalámbricos Galaxy Buds FE

Los Galaxy Buds FE fueron lanzados alrededor de 2023 como una opción más económica dentro de la línea Galaxy Buds “Fan Edition” .

Algunas de sus especificaciones más destacadas:



Cada auricular pesa unos 5.6 g

La batería de cada audífono es de 60 mAh típico, mientras que el estuche de carga tiene una capacidad de 479 mAh

En cuanto a autonomía , pueden ofrecer más de 30 horas totales con el estuche (cuando la función de cancelación activa de ruido está desactivada)

(cuando la función de cancelación activa de ruido está desactivada) Soportan Bluetooth 5.2

Tienen certificación IPX2

Cada auricular tiene tres micrófonos (dos externos y uno interno), que ayudan en la captación de voz y cancelación de ruido

(dos externos y uno interno), que ayudan en la captación de voz y cancelación de ruido En cuanto al ajuste, incluyen “alas” o estabilizadores (wing tips) para mejorar la sujeción en el oído durante movimientos moderados

Rendimiento real de los audífonos Samsung

Según diversas reseñas y pruebas:



La cancelación activa de ruido

En ambientes con ruido más grave (como motores pesados), los audífonos dan buenas prestaciones dentro de su rango de precio

dentro de su rango de precio La calidad de sonido es “agradable” para su categoría: suelen tener un perfil algo cálido con énfasis en los graves

para su categoría: suelen tener un perfil algo cálido con énfasis en los graves Uno de los inconvenientes es que el estuche no admite carga inalámbrica; debe recargarse por USB-C

Tampoco soportan emparejamiento simultáneo con múltiples dispositivos (multi-device)

con múltiples dispositivos (multi-device) En dispositivos Samsung compatibles , pueden desbloquear funciones exclusivas como ecualizadores, pruebas de ajuste, modo “Game Mode” para reducir latencia y el codec propietario de Samsung para mejorar calidad

, pueden desbloquear funciones exclusivas como ecualizadores, pruebas de ajuste, modo “Game Mode” para reducir latencia y el codec propietario de Samsung para mejorar calidad En cuanto al micrófono, logra aislar bastante bien la voz frente al ruido circundante, aunque no es perfecto y algunas frecuencias agudas pueden perder definición

