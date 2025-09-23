¡Se casa! El niño de ‘La caída de Édgar’ se comprometió con su novia: FOTOS

La caída de Édgar fue uno de los primeros videos virales que existieron en YouTube, el protagonista era un niño de 11 años que jamás se imaginó la popularidad que iba a alcanzar tras sufrir una divertida caída en un río.

Casi veinte años después, Édgar no solo se convirtió en el protagonista de uno de los videos virales más exitosos de la historia del internet, sino que también será el esposo de Valeria Bermea, con quien se comprometió luego de ocho años de noviazgo. Te contamos los detalles.

¿De qué se trata el video viral La caída de Édgar?

El video viral La caída de Édgar es parte de la cultura general del internet. Seguramente, alguien te lo compartió desde que empezabas a navegar en Youtube. Pero, si aún no sabes de qué se trata, te contamos que este divertido video que se estrenó en 2006, muestra un momento complicado en la vida de Édgar Martínez, que se convirtió en víctima de las bromas de uno de sus primos que movía el tronco que usaba el pequeño para atravesar un río en Nuevo León. Tras suplicarle a su primo que parara de mover el tronco, Édgar termina por perder el equiibrio y cae al río.

Otro de sus primos se encargó de capturar este momento icónico. En una entrevista, Édgar confesó que, tras lo ocurrido, decidió junto con sus primos, subir el video a YouTube, donde rápidamente se hizo viral.

¿Qué edad tiene Edgar de ‘La caída de Edgar’?

Hoy en día, Édgar Martínez, la leyenda de YouTube, tiene 30 años y acaba de comprometerse en matrimonio con su novia Valeria. A través de sus redes sociales, el joven que incluso protagonizó memes compartió las fotos del momento en el que se arrodilló para pedirle a su novia que se casara con él.

“Un día muy especial con personas muy especiales“, escribieron los enamorados en una publicación compartida en Instagram, donde subieron varias fotografías del romántico momento.

En todas las imágenes se puede ver que Édgar Martinez está muy enamorado de su futura esposa con quien se comprometió el pasado 26 de mayo.

¿Quién es Valeria Bermea, la novia de Édgar Martínez?

Valeria Bermea, la novia y prometida de Édgar Martínez, es arquitecta y se graduó en 2020 de la Universidad de Monterrey. La pareja comenzó su relación en 2026 e hicieron el anuncio oficial de su matrimonio el pasado 27 de agosto.

En sus redes sociales, la pareja reveló que su boda será el 10 de octubre de 2026. Y, aunque ambos son de Monterrey, ya eligieron Cuatrociénegas, Coahuila, para realizar su boda.

La caída de Édgar está en Google Maps

El video original de La caída de Édgar cuenta con más de un millón de ‘Me gusta’ y es un ícono en el mundo del internet. El video se hizo tan popular que incluso ya puedes encontrar en Google Maps el punto exacto donde Édgar se cayó al río.

Para localizar el sitio, únicamente, debes abrir el sitio o la app en tu celular y escribir en el buscador la frase: La caída de Édgar. De inmediato, te aparecerá el lugar preciso donde se grabó uno de los videos más icónicos del internet en México.