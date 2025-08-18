Revelan VIDEO INÉDITO de Valentín Elizalde minutos antes de su muerte

Valentín Elizalde , el Gallo de Oro, dejó una huella profunda en el corazón de sus fans y en el mundo de la música regional mexicana, por lo que la existencia de un video inédito de sus últimos momentos de vida se viralizó rápidamente en redes sociales.

Las imágenes nunca antes vistas del querido intérprete de ‘Vete ya’ se convirtieron rápidamente en tendencia. Te contamos los detalles.

Video viral muestra últimos instantes antes del asesinato de Valentín Elizalde

Un video viral en TikTok llenó de nostalgia a los fans del Gallo de Oro, pues se pueden ver imágenes inéditas del último concierto en el que lamentablemente un grupo armado asesinó al Valentín Elizalde, tras triunfar en el palenque de la Expo-Feria Tamaulipas 2006.

En el video se ve al Gallo de Oro detrás de bambalinas preparándose para subir al escenario. El cantante de 27 años se acomodaba la texana y posaba para algunas fotografías. En un momento, tomó su micrófono y se le escucha cantar las primeras estrofas de uno de sus temas más exitosos: Vencedor.

En el fondo se escucha a su público gritando su nombre, coreando la canción y deshacerse en aplausos. Lo que augura una gran noche para Valentín Elizalde, quien unas horas más tarde sería acribillado en su camioneta.

¿Cuándo y cómo falleció Valentín Elizalde, el Gallo de Oro?

En la madrugada del 25 de noviembre de 2025, el sonorense se retiraba del palenque de la Expo-Feria Tamaulipas donde había tenido un éxito rotundo, cuando un comando armad o interceptó su camioneta.

Los atacantes abrieron fuego y acribillaron a Valentín Elizalde, a su representante Reynaldo Ballesteros, y su chofer Mario Mendoza Grajeda. El único sobreviviente del ataque fue el primo del cantante Fausto “Tano” Elizalde.

A pesar de las investigaciones, dos décadas más tarde, el caso de Valentín Elizalde sigue sin resolverse por completo. Mientras tanto, los fans del Gallo de Oro buscan consuelo en estas imágenes inéditas que les regalan un pedacito más de su ídolo de la música regional mexicana.

