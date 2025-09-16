Del “Josefa Ortiz de Pinedo” a los drones que no volaron; los errores más virales del Grito de Independencia 2025
El Grito de Independencia este año dejó risas y memes, un alcalde confundió a Josefa Ortiz; aquí los errores durante las fiestas patrias en México.
El
Grito de Independencia 2025
nos dejó de todo, desde confusiones históricas, lapsus de alcaldes y hasta drones caídos:
- En Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath confundió a La Corregidora con el comediante Jorge Ortiz de Pinedo.
- En Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana aseguró que José María Morelos dio el Grito, en lugar de Miguel Hidalgo.
- En Piedras Negras, Coahuila, un espectáculo de drones terminó en caída libre, frustrando a cientos de asistentes.
- En Jiutepec, Morelos, el presidente municipal Eder Rodríguez Casillas en lugar de decir José María Morelos y Pavón dijo “Viva María José".
Orígenes de la Independencia
"¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”, el momento más viral del 15 de septiembre
Durante la ceremonia en Escárcega , el alcalde Hernández Rath lanzó el famoso “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”. Entre risas, los presentes respondieron con un “¡Viva!”, mientras el edil seguía con el acto sin corregirse.
El error se volvió viral en redes sociales, donde los internautas bromeaban con programas del comediante y hasta romances ficticios con la heroína histórica.
Resbalón del alcalde de Escárcega, Campeche:
Juan Carlos Hernández Rath grita "¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!"
Juan Carlos Hernández Rath grita “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!” pic.twitter.com/Vdx0Hi5xH3
El grito equivocado en Bahía de Banderas
En otro episodio, el presidente municipal Héctor Santana afirmó que José María Morelos y Pavón dio el Grito de Independencia . El video de su declaración circuló rápidamente, provocando memes y críticas por la confusión histórica.
Afortunadamente, durante la verbena nocturna, Santana no volvió a equivocarse, pero el desliz dejó en evidencia la importancia de conocer bien la historia antes de subirse al escenario.
Así fue el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum
Miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la CDMX para la celebración anual del Grito de Independencia, con una edición muy especial este 2025.
Drones que no volaron en Piedras Negras
Si creías que los errores se limitaban a nombres históricos, en Piedras Negras la tecnología también jugó en contra. Dos drones chocaron y provocaron la caída en cadena del resto del espectáculo programado para iluminar el cielo.
Asistentes y organizadores quedaron sorprendidos y decepcionados, aunque la noche continuó con música de mariachi y la presentación del grupo Los Rojos.
🚨 Fracasa el espectáculo de drones en Piedras Negras, #Coahuila— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025
Lo que prometía ser uno de los momentos más espectaculares de las Fiestas Patrias terminó en frustración. El show de drones fue cancelado abruptamente luego de que colisionaran en pleno vuelo. pic.twitter.com/nGEhUWxDNJ
Confunden a Morelos con María José
En medio de las arengas en Jiutepec, Morelos, el alcalde Eder Rodríguez Casillas se sumó a la ola de errores y, en lugar de lanzar “viva” por José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia y por el que se le dio el nombre al estado que representa, dijo “Viva María José".
Incluyen a "#MaríaJosé" en Grito de Independencia en #Jiutepec, #Morelos
Eder Rodríguez Casillas, presidente municipal de Jiutepec, en el estado de Morelos, incluyó la noche del 15 de septiembre entre los ¡Vivas! el nombre de "María José", en el Grito de…
Entre memes, videos virales y comentarios irónicos, México celebró su independencia con un toque de humor y mucha creatividad.
