Carlos Bonavides graba anuncio de un negocio y genera críticas en redes sociales

El querido actor y comediante Carlos Bonavides revivió a su icónico personaje de telenovela Huicho Domínguez para grabar un anuncio publicitario de una papelería local. Sorprendentemente, el video que fue compartido en la red social china TikTok no tuvo la respuesta esperada y generó polémica entre los internautas.

El actor de 84 años de edad se convirtió en tendencia viral , porque fue criticado por los internautas por aparecer en un video promocionando un negocio pequeño de Ciudad Juárez. Te contamos los detalles.

El video de Huicho Domínguez se volvió tendencia en redes

Carlos Bonavides revivió su icónico outfit de pantalón rojo y saco morado de lentejuelas para revivir a Huicho Dominguez uno de sus personajes más recordados. El actor se caracterizó como este divertido hombre de familia que se ganó la lotería y se volvió millonario para promocionar una papelería local.

En el video se puede ver a Huicho Domínguez pasearse por el local, mientras muestra los productos que están a la venta.

“Les habla Huicho Domínguez. ¿Quiere usted papelería, regalos, disfraces, de lo mejor de Ciudad Juárez?”, dice el actor.

Bonavides invita a la gente a acudir a Novedades Estrellita, un local que asegura cuenta con una gran variedad de productos. Sin embargo, el video no fue bien recibido por los internautas, quienes tacharon el comercial de anticuado y juzgaron al famoso por hacer comerciales de locales pequeños .

Así reaccionaron los internautas al video de Carlos Bonavides en una papelería

El video de Carlos Bonavides causó polémica en redes sociales , pues mientras algunos internautas que no sabían quién era Huicho Domínguez juzgaron al actor por aceptar grabar anuncios para comercios locales, también hubo quienes lo defendieron y agradecieron su humildad.

“Yo que me había puesto triste viendo a Mario Bezares anunciando el negocio de pollos asados, pero Wicho me dio más grinch todavía” y “Nunca había caído tan bajo”, fueron algunos de los mensajes negativos que recibió Bonavides.

Por su parte, la autora de la publicación defendió a Carlos Bonavides asegurando que a pesar de su gran trayectoria, el actor es una persona humilde y muy accesible con su público, por lo que sin dudarlo accedió a apoyar este local.

¿Quién es Huicho Domínguez?

Huicho Domínguez es un personaje de telenovela que fue interpretado por Carlos Bonavides. Se volvió muy popular porque representaba a un hombre humilde que gana la lotería y pasa de la pobreza a la riqueza. E nuevo millonario comienza a llevar un estilo de vida exagerado, cómico y lleno de ostentación. Con el tiempo, Huicho se convirtió en un ícono de la cultura popular mexicana.

