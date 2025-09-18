FC 2026; precio y fecha de estreno en México

La aclamada segunda entrega del juego de fútbol más popular del mundo está a solo unos días de llegar a las principales plataformas de videojuegos del mundo.

Fecha de lanzamiento y formatos del FC 2026

FC 2026 llegará el próximo 26 de septiembre de 2025, con un formato nuevo y la posibilidad de jugar en línea con 22 personas, esté es el videojuego de fútbol más ambicioso de la historia.

Electronic Arts , la empresa con sede en California es la líder en la producción de videojuegos enfocados en deportes. Desde finales de 1990, EA se ha encargado de desarrollar el principal videojuego de soccer del mercado, antiguamente conocido como FIFA.

Para la versión de 2026, se promete una jugabilidad impecable, así como animaciones tan realistas que rayan en lo cinematográfico. FC 2026 destaca por la implementación de inteligencia artificial para mejorar sus motores gráficos y velocidad.

FC 2026 estará disponible en: Playstation (4 y 5), Xbox series (S y X), Nintendo Switch (1 y 2), Steam y PC.

Precio en México del FC 2026

Para México, FC tendrá un costo de $1286 mxn para Playstation, $1400 para Xbox y $1600 para Nintendo.

Es importante aclarar que está en formato de pre-order y es posible adquirir beneficios y descuentos si se ordena antes de la fecha de estreno.

Por esta razón ya no se llaman FIFA los juegos de EA Sports

La razón principal por la que los juegos de fútbol de EA Sports ya no se llaman FIFA es porque no llegaron a un acuerdo para renovar la licencia del nombre con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El último juego que se lanzó bajo ese nombre fue FIFA 23.

La relación entre EA y la FIFA duró casi 30 años, desde el primer juego en 1993, y ambas partes se beneficiaron enormemente. Sin embargo, al momento de renegociar el contrato, surgieron desacuerdos principalmente económicos.

EA consideraba que el nombre de la FIFA, por sí solo, no era el activo más valioso de la franquicia, ya que ya tenían acuerdos de licencia con cientos de clubes, ligas y jugadores a través de ligas como la Premier League, La Liga, la Bundesliga y la UEFA Champions League, entre otras.

Por su parte, la FIFA supuestamente pedía una cantidad mucho mayor de dinero por el uso del nombre, lo que llevó a que EA decidiera no renovar y lanzar su franquicia con el nuevo nombre: EA Sports FC.

