VIDEO: TikTok afirma que nombres de diversas ciudades de América provienen del náhuatl, ¿es cierto?

Una usuaria llamada Yolanda Castellán compartió un video en TikTok donde se afirma que existe una cadena de toponimia basada en náhuatl desde Alaska hasta el extremo sur del continente.

El video, que poco a poco se ha hecho viral, sugiere que estos nombres reflejan significados en lengua náhuatl y conexiones culturales amplias.

Se mencionan ejemplos como “Atlancecatl” para Alaska, “Chicawi Yeyecatl” para Chicago, “Ce Atl” para Seattle, “Michin Nican” para Michigan, “Michin Xipe” para Misisipi, “Oxaio” para Ohio, “Caléxico” transformado en California, el lago Titicaca como término náhuatl, además de “Paxcua Izcuaitl” para Isla de Pascua.

¿Es real que el náhuatl dio nombres a ciudades de América Latina?

De acuerdo a fuentes académicas y lingüísticas:



Alaska : proviene del esquimal/alutiiq “alakshak”, que significa “península”. No tiene vínculo con náhuatl.

: proviene del esquimal/alutiiq “alakshak”, que significa “península”. No tiene vínculo con náhuatl. Chicago, Seattle, Mississippi, Ohio : todos están documentados como nombres de lenguas estadounidenses indígenas no nahuas.

: todos están documentados como nombres de lenguas estadounidenses indígenas no nahuas. California : no tiene origen náhuatl; el nombre fue acuñado por exploradores españoles/fantásticos a partir de una tierra mítica, aunque el sufijo “‑xica” no tiene raíces náhuatl verificadas.

: no tiene origen náhuatl; el nombre fue acuñado por exploradores españoles/fantásticos a partir de una tierra mítica, aunque el sufijo “‑xica” no tiene raíces náhuatl verificadas. Titicaca e Isla de Pascua: también pertenecen a lenguas andinas (aymará o quechua y rapanui), sin relación con cadenas lingüísticas náhuatl documentadas.

En definitiva, el video de TikTok presenta afirmaciones más bien asociadas a interpretación creativa o popular, sin respaldo lingüístico ni etimológico serio.

¿Es posible que el náhuatl se extendiera por todo el continente?

Como se conoce, el náhuatl fue lengua franca del imperio mexica y su influencia se extendió por Mesoamérica, especialmente en regiones del centro y sur de México.

En el periodo colonial, se utilizó frecuentemente para nombrar lugares, incluso fuera del ámbito nahua, por la prevalencia de hablantes de náhuatl en la administración española.

Tras la conquista española, en zonas como Guatemala, soldados y autoridades nahuas importaron nombres náhuatl para sitios locales; esos nombres fueron registrados por los colonizadores aunque no sobrevivieran oficialmente; no obstante, no hay evidencia de que estos nombres hayan sido usados masivamente en territorios tan lejanos como Alaska o Sudamérica.

La influencia del náhuatl en México

En México, muchos estados —como México, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala— tienen nombres derivados del náhuatl con significados claros: “lugar de los pescadores” (Michoacán), “lugar de los árboles” (Coahuila), o “lugar de tortillas”.

Estos topónimos se originan en contextos culturales y lingüísticos mesoamericanos.

En cambio, la mayoría de nombres de estados en Estados Unidos provienen de lenguas algonquinas, siux, choctaw u otras lenguas indígenas norteamericanas.

