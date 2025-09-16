Atrapan al estafador de Tinder; así era el modus operandi del galán de la app de citas Simon Leviev

El famoso estafador de Tinder fue detenido finalmente por las autoridades, luego de varias denuncias de mujeres que aseguraron que el supuesto galán las había enamorado en la popular app de citas y les había robado una fuerte suma de dinero.

El galán de redes sociales fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi, en Georgia, este lunes 15 de septiembre. Te contamos todos los detalles de su captura.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Así fue la detención del estafador de Tinder

Según los primeros reportes de la agencia EFE, Shimon Hayat, conocido en redes sociales como Simon Leviev, el estafador de Tinder , fue detenido mientras se encontraba en el en el aeropuerto de la ciudad de Batumi, en Georgia.

Tras las denuncias de varias mujeres estafadas, la Interpol había emitido una orden de captura en contra del ciudadano israelí, por lo que las autoridades de Georgia actuaron de inmediato.

Have a great weekend everyone pic.twitter.com/wZ5v26ChK4 — Simon Leviev (@simonleviev1) September 13, 2025

En 2019, Leviev fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude en un caso separado y sentenciado a 15 meses de prisión, pero fue liberado después de cumplir solo cinco meses. Según el sitio web israelí Ynet, su abogado dijo a los periodistas que el estafador de Tinder había estado “viajando libremente por el mundo”.

“Hablé con él esta mañana después de su detención, pero aún no entendemos el motivo”, dijo tras el arresto en Georgia.

Entre 2017 y 2019, el estafador de Tinder amasó una fortuna de 10 millones de dólares realizando estafas a mujeres que enamoraba a través de la app de citas.

¿Cómo era el modus operandi del estafador de Tinder?

De acuerdo con una película documental reciente, el estafador de Tinder se hizo pasar por el rico heredero de un magnate de diamantes en la aplicación de citas. El hombre, de 34 años, solía atraer mujeres con su estilo de vida extravagante, para luego enamorarlas y hacerles promesas de una vida juntos.

Sin embargo, el supuesto multimillonario solía ausentarse por su estilo de vida y negocios, aunque se mantenía en contacto con sus enamoradas a través de redes sociales. En un momento, el estafador de Tinder fingía que estaba siendo perseguido por sus “enemigos” y les pedía que le transfirieran importantes sumas de dinero.

Después, rompía todo contacto y jamás devolvía el dinero. El supuesto Simon Leviev usaba ese dinero para seguir con su lujoso estilo de vida que le permitía seguir estafando mujeres en Tinder.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.