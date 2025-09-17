Muere Tomas Lindberg, vocalista y fundador de la icónica banda At The Gates

El universo del género musical “metal” está de luto, pues el pasado martes 16 de septiembre se confirmó la muerte de Tomas Lindberg, vocalista y uno de los fundadores de la banda europea conocida como At The Gates y la cual estuvo en escenarios junto a In Flames, Anthrax, entre otras.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, que se confirmó que el vocalista de 52 años de edad perdió la vida tras una fuerte complicación de salud por el padecimiento de cáncer de piel que tenía desde tiempo atrás.

Falleció la cantante Connie Francis [VIDEO] A los 87 años de edad, murió la intérprete de “Pretty Little Baby"; conoce la maravillosa obra de la cantante.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién fue Tomas Lindberg?

A pesar de que Tomas Lindberg es mundialmente conocido por su trabajo hecho con At The Gates, desde principios de los años 80 inició su carrera como músico y compositor, lo cual lo llevó a iniciar como vocalista en la agrupación Grotesque bajo el nombre de Goatspell.

Fue tras la separación de la agrupación antes mencionada que Lindberg inició con el proyecto de At The Gates, el cual en 1995 sufrió una primera abrupta separación para reunirse nuevamente entre el 2007 y 2008.

Fue desde el año 2010 que la banda sueca regresó formalmente con presentaciones y discografía nueva, la cual los llevó a estar presentes en escenarios internacionales junto a agrupaciones icónicas como In Flames y Anthrax.

Tomas Lindberg y lucha contra el cáncer

Fue desde el pasado 2023 que el vocalista de At The Gates fue diagnosticado con cáncer de piel, enfermedad que lo mantuvo en un “sube y baja” de estabilidad de salud debido a los tratamientos que tuvo que recibir.

Pese a ello, se dio a conocer que en las últimas semanas el músico comenzó a presentar severas afectaciones que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia en Suecia. Fue justamente el pasado martes 16 de septiembre de este 2025, que se confirmó la muerte del vocalista a los 52 años de edad.

Mayores éxitos de Tomas Lindberg con At The Gates

Vale la pena mencionar que algunas de las canciones que representaron un mayor éxito para Tomas Lindberg y su agrupación, fueron las siguientes:

Blinded by Fear

Slaughter of the Soul

Kingdom Gone

Cold

Under a Serpent Sun

¿Qué pasará con la agrupación tras la muerte de su vocalista?

Vale la pena mencionar que hasta el momento la agrupación no ha dado a conocer qué pasará con sus compromisos y giras pactadas para el resto de este 2025, además de que también se desconoce si alguien cubrirá el puesto de Lindberg.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.