¡Cuidado! Costco retira del mercado botella de vino altamente riesgosa

La cadena de mayoreo Costco emitió un comunicado de emergencia, donde advertía a miembros que compraron botellas del vino espumoso – Prosecco Valdobbiadene de Kirkland Signature – esto por los múltiples reportes de explosiones espontáneas en varios estados de USA.

Mediante una carta publicada desde su página web , Costco invitaba a los clientes que compraron el vino entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025, a retirar la botella de sus casas y no abrirla bajo ninguna circunstancia.

La causa, un lote defectuoso que provoca explosiones sin previo aviso, incluso en botellas que no han sido abiertas. El fabricante Kirkland mencionó que aunque las botellas tengan buen aspecto, pueden contener restos de vidrio en su interior.

RECALL ALERT 🚨 Sparkling wine drinkers are being urged not to pop bottles of Kirkland Signature Prosecco that was recalled in 12 states.https://t.co/2OnPNSTJen — Good Morning America (@GMA) September 16, 2025

Vino Prosecco Costco

El vino Prosecco Valdobbiadene de Kirkland Signature, es uno de las bebidas alcohólicas más populares de la cadena Costco, este vino blanco espumoso se vende por cajas de 6 unidades de 750 mililitros, en un precio de $1149 mxn.

Este vino proveniente de los Alpes italianos y es ideal para acompañar con mariscos o quesos fuertes. Es producido directamente por la empresa Costco y es un vino muy sutil y dulce, ideal para toda la familia.

Zonas de donde fue retirado el vino Prosecco

El lote defectuoso de Prosecco fue retirado de 13 estados del medio oeste de Estados Unidos, no se sabe con certeza el número de reportes que recibió Costco, pero estos son los estados donde no se venderá más el vino:

Iowa

Illinois

Indiana

Kentucky

Michigan

Minnesota

Missouri

Dakota del Norte

Nebraska

Ohio

Dakota del Sur

Wisconsin.

Esto debes hacer si compraste una botella de Prosecco

Mediante el comunicado emitido en la página web, la tienda indicaba que no se debía llevar las botellas a las sucursales.

Las indicaciones eran las siguientes; llevar el comprobante a alguna de las tiendas para recibir una remuneración económica y desechar todas las botellas que fueran compradas.

Envolviendo la botella sin abrir en toallas de papel y colocándola en una bolsa de plástico antes de colocarla en la basura para evitar el riesgo de vidrios rotos -Costco

¿Cuáles son las mejores marcas de vino espumoso en el mercado?

Mionetto MO - Prosecco di Valdobbiadene Superiore

Descripción: Este Prosecco representa la más alta calidad dentro de la marca Mionetto. Pertenece a la denominación DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), lo que garantiza que proviene de una región específica y con regulaciones más estrictas. Ofrece una complejidad aromática superior, con notas de manzana, pera, y un toque floral. Es ideal para aquellos que buscan una experiencia de sabor más refinada.

Dónde comprar: Es posible encontrarlo en vinotecas especializadas y tiendas departamentales .

Precio aproximado: Oscila entre los $500 y $700 pesos mexicanos.

Villa Sandi “Il Fresco” Prosecco DOC

Descripción: Un Prosecco muy popular y versátil, con una excelente relación calidad-precio. Pertenece a la denominación DOC (Denominazione di Origine Controllata), lo que lo hace una opción accesible pero de gran calidad. Su nombre “Il Fresco” (El Fresco) describe perfectamente su carácter: un vino vibrante, con notas de manzana verde, cítricos y un final refrescante. Es perfecto para cócteles como el Aperol Spritz o para disfrutarlo solo como aperitivo.

Dónde comprar: Ampliamente disponible en supermercados grandes como Walmart, La Comer, Chedraui, y tiendas en línea como Amazon México.

Precio aproximado: Entre $250 y $400 pesos mexicanos.

