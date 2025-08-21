No es broma: Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian que se convirtieron en padres

La estrella de la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi, confirmaron este jueves 21 de agosto que se convirtieron en padres primerizos, lo cual inmediatamente comenzó a generar mucho revuelo a través de las diferentes plataformas de las redes sociales.

Fue a través de las cuentas de Instagram de la actriz y el modelo estadounidense, que dieron a conocer que este verano se convirtieron en papás, esto en el marco del lanzamiento de la próxima temporada de Stranger Things en plataformas de streaming.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian que se convirtieron en papás

Fue con un breve texto posteado en una imagen de Instagram, que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi le dieron la bienvenida a su pequeña bebé recién nacida, esto por la vía de la adopción.

Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce pequeña bebé por medio de la adopción. Estamos más que emocionados por embarcarnos en este hermoso capítulo -se lee en la imagen compartida por la pareja vía redes sociales.

¿Cómo se dio la relación de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

Es importante mencionar que la relación entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzó a surgir desde junio del 2021, pues diversos medios de los Estados Unidos (EUA) habían publicado imágenes y videos de los actores compartiendo momentos juntos.

Pese al secretismo de la relación por varios meses, la actriz y el modelo anunciaron que se casaron en secreto en mayo del pasado 2024, lo cual dio paso a que la pareja comenzara a hablar públicamente sobre los planes a futuro para ampliar su familia.

Millie Bobby Brown y sus deseos de ser madre

En diversas entrevistas la misma actriz de 21 años de edad había anunciado su deseo de querer ser madre, pues dio a conocer que tanto su mamá como su papá se convirtieron en padres a una muy temprana edad.

De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19. Y ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake -comentó Millie Bobby Brown en entrevista con el podcast Smartless.

¿Quién es Jake Bongiovi, esposo de Millie Bobby Brown?

Vale la pena mencionar que Jake Bongiovi es un actor y modelo estadounidense de 23 años de edad. La pareja de Millie Bobby Brown es hijo de Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea.

Se espera que el joven actor salte a la fama internacional con el inicio de papeles protagónicos en comedias románticas dentro de los Estados Unidos.

