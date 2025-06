Los perritos están evolucionando y estos son los cambios que presentan según la ciencia

¡Confirmado! Los científicos afirman que los perros sí están atravesando una nueva fase evolutiva, debido a los cambios en su relación con los humanos. Esto se debe a que han dejado de ser los amigos y compañeros, para convertirse en perrhijos.

Así que aunque no lo creas, la manera en la que tratas a tu mascota está provocando que los perros sigan evolucionando y estos son los cambios más notorios. Te contamos los detalles.

¿Cómo fue la evolución del perro?

Los perros descienden de poblaciones antiguas y extintas de lobos, por lo que comparten el 98% de su genoma con esta especie. Sin embargo, con el paso de los años, las razas de perros tuvieron que evolucionar para adaptarse a diferentes roles y ambientes.

Los primeros perros se acercaron a los humanos porque les ofrecían un refugio y un lugar donde poder alimentarse, mientras que a los humanos les servía la cercanía con los perros lobo porque les ayudaban a ahuyentar a otros animales.

Después, la relación entre hombre y perros cambió a una relación de amistad, que les permitió trabajar juntos para proteger su territorio. No obstante, los humanos también comenzaron a elegir a los perros más dóciles para poder convivir con ellos de una manera mucho más fraternal. En la actualidad, los perros no son solo mascotas, sino que ya son considerados parte de la familia y, en muchos hogares, incluso son tratados como perrhijos.

Expertos explican cómo siguen evolucionando los perros

De acuerdo con un estudio dirigido por Brian Hare, profesor de antropología evolutiva en la Universidad de Duke, y Vanessa Woods, gerente del programa Duke Puppy Kindergarten, en la actualidad, la relación entre perro-hombre ha provocado que los canes muestren adaptaciones biológicas y cognitivas que les permiten encajar mejor en el mundo contemporáneo.

El estudio llamado Puppy Kindergarten: The New Science of Raising a Great Dog señala que los perros están pasando por una tercera ola de domesticación, en la que las mascotas están siendo obligadas a adaptarse a entornos cada vez menos salvajes y mucho más urbanos.

Hace algunas décadas todavía se esperaba que los perros fungieran como guardianes de la casa; sin embargo, hoy en día, los perros ya no deben de cazar ni proteger sino que se han integrado a espacios cerrados y un estilo de vida sedentario.

El perro de servicio, el futuro de la domesticación

El estudio destaca que la evolución de los entornos ha tenido un impacto directo en el comportamiento canino, por lo que en lugar de un perro inquieto y protector, las personas buscan actualmente un perro de servicio tranquilo. Estas son las características del perro del futuro:



Los perros de servicio son entrenados para ayudar a las personas con discapacidades

También son más obedientes , tranquilos, manejan el estrés de la vida urbana

, tranquilos, manejan el estrés de la vida urbana Parecen ser más inteligentes y amigables

y amigables Desde cachorros muestran una inclinación hacia la interacción humana

De acuerdo con los científicos, los humanos han vuelto a valorar la personalidad de los perros y están buscando un tipo de perro que se ajuste a las demandas sociales y que tengan un temperamento amigable y adaptable.

El estudio señala que en la nueva fase evolutiva de los perros, los humanos lograrán moldear a sus mascotas hasta lograr al perro del futuro, que podrá adaptarse a la vida urbana, convivir con otros animales y responder positivamente a los humanos.

