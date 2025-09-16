Los seis tipos de razas de perros más comunes y sus características

En el mundo existen más de 300 razas de perros , aunque algunas se han convertido en las más comunes de ver en todos lados. Si te interesa adoptar un perrito, te contamos sobre algunos de ellos y sus características, para que lo puedas tomar en cuenta.

Razas de perro pequeñas

Pomerania . Una raza que se puso de moda en los últimos años y que tiene un promedio de vida de 11 a 15 años y pueden tener una estatura de 20 a 30 centímetros en su edad adulta. Tienen una actividad física alta y un pelaje largo y suave, que suele adornar su rostro como una melena.

Pug. Los pug tienen un promedio de vida de 11 a 15 años y pueden medir de 31 a 40 centímetros en su edad adulta. Tienen una forma cuadrada, patas cortas y una cabeza "peculiar", con un hocico hundido, que le provoca problemas respiratorios.

También podemos hacer una mención especial para los Chihuahua, una raza pequeña y extremadamente común en México.

Raza de perros medianos

Golden Retriever. Un perro “tranquilo”, con un promedio de vida de 12 a 16 años, que puede medir de 61 a 70 centímetros y pesar hasta 40 kilos. Tienen un pelaje largo, ondulado y resistente, además de ser muy fuertes.

American Bully. Son muy fuertes, con una estatura de 41 a 50 centímetros y un peso de hasta 40 kilos, aunque su promedio de vida es de 6 a 10 años. Se distinguen por su potente musculatura

Raza de perros grandes

Rottweiler . Un perro que puede medir más de 70 centímetros y que tiene un promedio de vida de 8 a 12 años, que puede llegar a pesar más de 50 kilos, y suelen ser muy fuertes.

Dóberman. Estos perros pueden ser muy largos, midiendo más de 80 centímetros y con una esperanza de vida de 11 a 15 años, con una gran actividad física y siendo muy fuertes. Tienen un pelaje liso, corto y un torso rectangular alargado.

