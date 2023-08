10 razas de perros recomendados para adultos mayores

Hoy en día, las mascotas han llegado a ocupar un papel muy importante dentro de las familias, y aunque no o creas, los perritos son sin duda algunas los animales más fieles que los seres humanos se pueden encontrar, así que a continuación te presentaremos a esas razas que sin duda alguna pueden ser la mejor compañía para los adultos mayores, y estamos seguros de que los abuelos se van a enamorar de sus lomitos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, tener un perrito en casa es lo que más recomiendan los expertos para las personas de todas las edades, ya que sin duda alguna, nivela los índices de cortisol, hormona relacionada con el estrés, y además llena de amor cualquier rincón de los hogares con su ternura, amor y lealtad a sus dueños, por lo que estos son los mejores beneficios que puede tener cualquier adulto mayor que tenga a un perrito a su lado:



Elimina el estrés

Lo aísla de la soledad

Elimina la depresión

Aumenta la actividad física

Incrementa la vitalidad

Getty Images Conoce las mejores razas de perritos para adultos mayores

En el caso de los adultos mayores, el tener una mascota es algo que los expertos recomiendan ampliamente, ya que no sólo les funciona como una clara compañía, sino también a la vitalidad y dejar de lado el sedentarísmo que es tan perjudicial para su salud, y estas son las mejores razas que puedes regalarle a tu abuelito y estamos seguros de que te lo van a agradecer.

Las mejores razas de perros para acompañar a un abuelito

Es importante mencionar que antes de que consientas a algún adulto mayor con la presencia de una mascota, te acerques a un experto que te de las recomendaciones, ya que debes de prevenir que padecen alguna alergia o que no cuente con la suficiente movilidad y vitalidad, y estos son los mejores compañeros caninos para los abuelitos.



Pomerania: Considerados por ser uno de los más elegantes del mundo canino, estos tiernos perritos son un poco escandalosos pero eso no impedirá que sus dueños se aburran en ningún momento, ya que los mantiene enfocados sólo en él por lo menos un total de 16 años de vida.

Considerados por ser uno de los más elegantes del mundo canino, estos tiernos perritos son un poco escandalosos pero eso no impedirá que sus dueños se aburran en ningún momento, ya que los mantiene enfocados sólo en él por lo menos un total de Pug: Estos perros tienden a tener una vida de 12 a 15 años de vida , además de que son muy pacientes y fieles, ya que acompañan a sus dueños a donde sea que vayan, y son fáciles de cuidar y también ellos saben velar por sus dueños.

Estos perros tienden a tener una vida de , además de que son muy pacientes y fieles, ya que acompañan a sus dueños a donde sea que vayan, y son fáciles de cuidar y también ellos saben velar por sus dueños. Goldendoodle: Este hermosos perrito de origen australiano han acabado las redes sociales por sus grandes dimensiones, pues hay quienes los comparan con dignos juguetes de peluche, ya que llegan a vivir hasta 15 años de vida y son una de las mejores compañías tanto para niños como adultos mayores, además no mudan de pelo y son sumamente inteligentes.

Este hermosos perrito de origen australiano han acabado las redes sociales por sus grandes dimensiones, pues hay quienes los comparan con dignos juguetes de peluche, ya que llegan a vivir hasta y son una de las mejores compañías tanto para niños como adultos mayores, además no mudan de pelo y son sumamente inteligentes. Maltés: Estos perritos de raza pequeña llegan a vivir hasta 15 años de vida y 17 si se tienen en buenas condiciones, pues además se caracterizan por ser leal, dulce, tranquilo y adaptable, así que sin duda alguna son la mejor compañía de los adultos mayores.

Estos perritos de raza pequeña llegan a vivir hasta si se tienen en buenas condiciones, pues además se caracterizan por ser leal, dulce, tranquilo y adaptable, así que sin duda alguna son la mejor compañía de los adultos mayores. Toy Poodle: Este perrito se ha colocado como uno de los nuevos favoritos de las personas de todas las edades, pues además su talla pequeña los hace ideales para que sus dueños los puedan llevar a todos lados, pero por otro lado son sumamente inteligentes y podrán estar a tu lado hasta por 18 años.

Schnauzer: Estos perros de origen alemán sin duda alguna pequeños, robustos, hipoalergénicos y cariñosos, son fantásticos para ser los nuevos nietos ya que su calma y personalidad traviesa los tiene completamente listos para ser ideales a lo largo de 15 años de vida.

Estos perros de origen alemán sin duda alguna pequeños, robustos, hipoalergénicos y cariñosos, son fantásticos para ser los nuevos nietos ya que su calma y personalidad traviesa los tiene completamente listos para ser ideales a lo largo de Golden retriever: A pesar de su talla grande estos perritos son verdaderamente amables inteligentes y sumamente protectores pues además son mucho más leales de lo que todos se imaginan, pues además son el guardián ideal de los adultos mayores, ya que tienen una vida de 10 a 12 años.

A pesar de su talla grande estos perritos son verdaderamente amables inteligentes y sumamente protectores pues además son mucho más leales de lo que todos se imaginan, pues además son el guardián ideal de los adultos mayores, ya que Bulldog francés: Como su nombre lo dice, esta raza de gorditos son originarios de Francia y pueden vivir hasta 12 años de vida, pues además su alto nivel de tranquilidad lo vuelve un compañero ideal, pues se caracterizan por dar mucho amor a sus dueños y son unos grandes protectores con las personas a las que aman.

Como su nombre lo dice, esta raza de gorditos son originarios de Francia y pueden vivir hasta pues además su alto nivel de tranquilidad lo vuelve un compañero ideal, pues se caracterizan por dar mucho amor a sus dueños y son unos grandes protectores con las personas a las que aman. Beagle: Estos perritos de raza pequeña son originarios de Gran bretaña y se caracterizan por sus hermosas orejas y llegan a vivir hasta 15 años de vida en donde van a llenar de vitalidad y mucho amor a sus dueños, así que toma nota, pues estos perritos son los mejores compañeros para las personas de todas las edades.

Estos perritos de raza pequeña son originarios de Gran bretaña y se caracterizan por sus hermosas orejas y llegan a vivir hasta en donde van a llenar de vitalidad y mucho amor a sus dueños, así que toma nota, pues estos perritos son los mejores compañeros para las personas de todas las edades. Galgo: Estos perros de talla grande llegan a vivir hasta los 13 años de vida y a pesar de su vitalidad y gran actividad, saben muy bien cómo acoplarse a sus dueños, además son de temperamento gentil y sensible.

