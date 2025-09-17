Filtran nuevo personaje para “Super Mario Galaxy La Película"; hará temblar el Reino Champiñón

¡Atención, fans de Mario Bros. en México! El Reino Champiñón está a punto de explotar con Super Mario Galaxy La Película y las recientes filtraciones. Gracias a un prototipo de juguete, se confirmó la llegada de ¡Bowsy, el pequeño pero temible hijo de Bowser! En adn40 te contamos desde la gran filtración, hasta Estela, la fecha de estreno y la estrategia de lanzamiento en México.

¡Bowsy se une a la galaxia! La filtración que lo cambia todo

¡Por las barbas de Wario! Un usuario de Reddit, conocido como This_Diver_69, soltó la bomba al compartir imágenes de prototipos de figuras de Jakks Pacific para Super Mario Galaxy La Película. Estas figuras revelan que Bowsy, el heredero del rey Koopa, estará en la cinta.

This_Diver_69/Reddit Las fotos muestran moldes de figuras articuladas de Luigi y Bowsy, luciendo listos para la acción. Esto confirma los rumores que ya circulaban en el Reino Champiñón sobre la aparición del heredero del rey Koopa.

Las fotos muestran moldes de Luigi y Bowsy listos para la acción, lo que confirma rumores del Reino Champiñón. Ahora todos se preguntan si veremos a Bowsy como villano aprendiz o como aliado inesperado. ¡El drama familiar entre Bowser, Peach y su hijo promete sacudir la galaxia!

¿Estela brillará en la pantalla? Los Destellos y el universo de Super Mario Galaxy

Otro nombre que brilla en la lista de posibles apariciones es Estela (Rosalina). Aunque aún no está confirmada, la presencia de los Destellos sugiere que el Observatorio Estelar será un escenario clave en la historia.

Los fans sueñan con ver a Mario y Luigi viajando por galaxias junto a Estela como guía cósmica. ¿Será aliada, protectora o protagonista de un giro inesperado? Lo cierto es que la magia estelar promete momentos épicos que harán vibrar la pantalla.

¡Fecha de estreno en México! Mario aterriza en abril de 2026

¡Agarren sus gorras rojas! Universal Pictures confirmó que Super Mario Galaxy La Película se estrenará en México el 2 de abril de 2026. La fecha coincide con las vacaciones de Semana Santa, ideal para que familias y gamers disfruten esta nueva aventura juntos.

La elección no es casualidad. Como sucedió con la primera cinta, Universal busca aprovechar el periodo vacacional para llenar salas de cine. ¡Prepárate para vivir una aventura más grande que enfrentarse a Bowser en el centro de la galaxia!

¿Por qué México tiene un estreno especial? La estrategia detrás de la fecha

México es uno de los países más apasionados por Mario Bros., y Universal lo sabe. Estrenar la cinta en plena Semana Santa asegura que el público aproveche sus días libres para un maratón galáctico en el cine.

Esta estrategia ya funcionó en la primera entrega, y ahora se repite con el agregado de nuevos personajes como Bowsy. Todo apunta a que México será clave en la taquilla mundial. ¡La espera vale cada estrella!

