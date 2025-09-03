Here We Go! Nintendo publica adorables videos de Mario en stop- motion

Nintendo se ha ganado el corazón de chicos y grandes no solo por sus videojuegos, sino por los sets de LEGO, películas etc y recientemente lanzó una serie de videos de animación stop- motion con Mario que han cautivado a muchos.

Se trata de tres videos de un minuto donde se puede ver a Mario en diferentes situaciones y cuyas animaciones van dirigidas a los más pequeños de la casa.

Animación stop-motion de Mario

El primer episodio de la serie de videos animados de Nintendo se llama “Los Bigotes de Mario” y el pequeño plomero aparece peinándose el bigote pero se enfrenta a algunas dificultades pues no encuentra su estilo.

Gorra en las alturas es un episodio en el que Mario trata de alcanzar su clásica gorrita y para ello tiene que improvisar algunos trucos.

Finalmente Soy yo, Mario es un episodio en el que el personaje se enfrenta a una tortuga verde, conocida como Koopa Troopa.

De acuerdo con Nintendo, la app está diseñada para fomentar la interacción familiar para que padres e hijos disfruten juntos.

¿Cómo descargar la aplicación Hello, Mario!?

La aplicación Hello, Mario! se lanzó en Japón el pasado 26 de agosto junto con la línea de productos “My Mario” en tiendas Nintendo de Tokio, Osaka y Kioto.

La app se puede descargar en la eShop para usuarios del Nintendo Switch y Switch 2. En la App Store para dispositivos iOS 15 o superior y en Google Play Store para dispositivos Andriod 6.0 o superior.

Se espera que para el resto del mundo la app Hello, Mario! llegue en 2026.

¿Qué hay en la aplicación Hello, Mario!?

Hello, Mario! es una app gratuita diseñada para niños que permite interactuar con el icónico personaje. Está inspirada en la icónica pantalla del Super Mario 64 y podrás estirar y girar la cara del famoso plomero. Además, incluye minijuegos táctiles con elementos como tuberías, champiñones y cortos animados.

