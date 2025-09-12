VIDEO: Lanzan primer vistazo de Super Mario Galaxy: The Movie; fecha de estreno

Nintendo sorprendió al mundo este viernes 12 de septiembre al lanzar el primer vistazo de Super Mario Galaxy: The Movie , una historia inspirada en distintos juegos de la saga; se prevé que llegue a los cines en abril de 2026.

Fecha de estreno de Super Mario Galaxy: The Movie

Durante el Nintendo Direct , Shigeru Miyamoto anunció que la nueva película de Mario se estrenará el viernes 24 de abril de 2026. Esto generó una gran expectativa entre los fans del videojuego y del personaje.

Cabe recordar que la película Super Mario Bros se estrenó en 2023 y fue un gran éxito en taquilla.

The Super Mario Galaxy Movie. April 2026. pic.twitter.com/FNdKvxuTLX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 12, 2025

¿De qué tratará la nueva película de Mario Bros?

En el video compartido por Nintendo se puede ver a Mario y otros personajes de los videojuegos paseando por el reino de Peach. Aún no se sabe cuál será la trama pero se espera que esté llena de acción.

Es muy posible que esté inspirada en el videojuego Super Mario Galaxy pero se relevaran los detalles más adelante.

Reparto de la película Super Mario Galaxy: The Movie

También se reveló que el reparto estará a cargo de:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como la princesa Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Kay como Toad

Kevin Michael Richardson como Kamek

