Marvel, Star Wars, Dreamworks; lista de películas más esperadas para 2026 y 2027

El mundo del cine ha tenido altibajos, pero a pesar de que algunas películas no han sido exitosas en taquilla, los cinéfilos no pierden la esperanza y aquí te compartimos todos los estrenos que Marvel, Star Wars, Dreamworks tienen previstos para 2026 y 2027.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Películas más esperadas del 2026

Ya falta poco para que termine el año y el 2026 nos traerá muchas sorpresas en el cine :

El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum: 1 de enero de 2026

Aang: The Last Airbender: 30 de enero de 2026

El exorcista’ de Mike Flanagan: 13 de marzo de 2026

Proyecto Hail Mary: 20 de marzo de 2026

Street Fighter: 20 de marzo de 2026

Super Mario Galaxy: La Película: 3 de abril de 2026

Los Vengadores: Doomsday: 30 de abril de 2026

El platillo, de Steven Spielberg: 15 de mayo de 2026

Star Wars: The Mandalorian y Grogu: 22 de mayo de 2026

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: 2 de junio de 2026

Masters of the Universe live action: 5 de junio de 2026

Frozen 3: 19 de junio de 2026

Toy Story 5: 19 de junio de 2026

Fast 11: 22 de junio de 2026

Supergirl: Woman of Tomorrow: 26 de junio de 2026

Shrek 5: 1 de julio de 2026

Vaiana’, live action: 10 de julio de 2026

G.I. Joe y los Transformers: Verano 2026

The Batman 2: 2 de octubre de 2026

Nueva película de Jordan Peele: 23 de octubre de 2026

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: 20 de noviembre de 2026

Nueva película de ‘Star Wars: 18 de diciembre de 2026

Dune: Parte 3 Messiah: Diciembre de 2026

Estrenos previstos para 2027

Para 2027, el cine nos sorprenderá con los siguientes estrenos:

Zelda

Sonic 4

Shrek 5

Godzilla x Kong: Supernova

Ice Age 6

A Quiet Place 3

Man of Tomorrow

The Batman: Part 2

Avengers: Secret Wars

Passion of the Christ 2

Beyond the Spider-Verse

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.