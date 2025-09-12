inklusion.png Sitio accesible
Marvel, Star Wars, Dreamworks; lista de películas más esperadas para 2026 y 2027

Los cinéfilos podrán disfrutar de varias películas de superhéroes, fantasía y ciencia ficción que podrían ser todo un éxito en las taquillas del mundo.

Estrenos de películas en 2026 y 2027
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

El mundo del cine ha tenido altibajos, pero a pesar de que algunas películas no han sido exitosas en taquilla, los cinéfilos no pierden la esperanza y aquí te compartimos todos los estrenos que Marvel, Star Wars, Dreamworks tienen previstos para 2026 y 2027.

Películas más esperadas del 2026

Ya falta poco para que termine el año y el 2026 nos traerá muchas sorpresas en el cine :

  • El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum: 1 de enero de 2026
  • Aang: The Last Airbender: 30 de enero de 2026
  • El exorcista’ de Mike Flanagan: 13 de marzo de 2026
  • Proyecto Hail Mary: 20 de marzo de 2026
  • Street Fighter: 20 de marzo de 2026
  • Super Mario Galaxy: La Película: 3 de abril de 2026
  • Los Vengadores: Doomsday: 30 de abril de 2026
  • El platillo, de Steven Spielberg: 15 de mayo de 2026
  • Star Wars: The Mandalorian y Grogu: 22 de mayo de 2026
  • Teenage Mutant Ninja Turtles 2: 2 de junio de 2026
  • Masters of the Universe live action: 5 de junio de 2026
  • Frozen 3: 19 de junio de 2026
  • Toy Story 5: 19 de junio de 2026
  • Fast 11: 22 de junio de 2026
  • Supergirl: Woman of Tomorrow: 26 de junio de 2026
  • Shrek 5: 1 de julio de 2026
  • Vaiana’, live action: 10 de julio de 2026
  • G.I. Joe y los Transformers: Verano 2026
  • The Batman 2: 2 de octubre de 2026
  • Nueva película de Jordan Peele: 23 de octubre de 2026
  • Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: 20 de noviembre de 2026
  • Nueva película de ‘Star Wars: 18 de diciembre de 2026
  • Dune: Parte 3 Messiah: Diciembre de 2026
Avengers Doomsday estreno
Estrenos previstos para 2027

Para 2027, el cine nos sorprenderá con los siguientes estrenos:

  • Zelda
  • Sonic 4
  • Shrek 5
  • Godzilla x Kong: Supernova
  • Ice Age 6
  • A Quiet Place 3
  • Man of Tomorrow
  • The Batman: Part 2
  • Avengers: Secret Wars
  • Passion of the Christ 2
  • Beyond the Spider-Verse
  • Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Películas
