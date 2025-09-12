Marvel, Star Wars, Dreamworks; lista de películas más esperadas para 2026 y 2027
Los cinéfilos podrán disfrutar de varias películas de superhéroes, fantasía y ciencia ficción que podrían ser todo un éxito en las taquillas del mundo.
El mundo del cine ha tenido altibajos, pero a pesar de que algunas películas no han sido exitosas en taquilla, los cinéfilos no pierden la esperanza y aquí te compartimos todos los estrenos que Marvel, Star Wars, Dreamworks tienen previstos para 2026 y 2027.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Películas más esperadas del 2026
Ya falta poco para que termine el año y el 2026 nos traerá muchas sorpresas en el cine :
- El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum: 1 de enero de 2026
- Aang: The Last Airbender: 30 de enero de 2026
- El exorcista’ de Mike Flanagan: 13 de marzo de 2026
- Proyecto Hail Mary: 20 de marzo de 2026
- Street Fighter: 20 de marzo de 2026
- Super Mario Galaxy: La Película: 3 de abril de 2026
- Los Vengadores: Doomsday: 30 de abril de 2026
- El platillo, de Steven Spielberg: 15 de mayo de 2026
- Star Wars: The Mandalorian y Grogu: 22 de mayo de 2026
- Teenage Mutant Ninja Turtles 2: 2 de junio de 2026
- Masters of the Universe live action: 5 de junio de 2026
- Frozen 3: 19 de junio de 2026
- Toy Story 5: 19 de junio de 2026
- Fast 11: 22 de junio de 2026
- Supergirl: Woman of Tomorrow: 26 de junio de 2026
- Shrek 5: 1 de julio de 2026
- Vaiana’, live action: 10 de julio de 2026
- G.I. Joe y los Transformers: Verano 2026
- The Batman 2: 2 de octubre de 2026
- Nueva película de Jordan Peele: 23 de octubre de 2026
- Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha: 20 de noviembre de 2026
- Nueva película de ‘Star Wars: 18 de diciembre de 2026
- Dune: Parte 3 Messiah: Diciembre de 2026
Los X-Men y los Vengadores se unirán en Avengers Doomsday: Estos personajes regresan
Los fanáticos del MCU están muy cerca de ver en la pantalla grande uno de los crossovers más esperados en el estreno de la nueva cinta Avengers: Doomsday.
Estrenos previstos para 2027
Para 2027, el cine nos sorprenderá con los siguientes estrenos:
- Zelda
- Sonic 4
- Shrek 5
- Godzilla x Kong: Supernova
- Ice Age 6
- A Quiet Place 3
- Man of Tomorrow
- The Batman: Part 2
- Avengers: Secret Wars
- Passion of the Christ 2
- Beyond the Spider-Verse
- Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.