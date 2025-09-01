El rango de edad de las personas que usan TikTok en México y para qué usan la red social

TikTok irrumpió en México en el 2020 y llegó para quedarse; al principio millones eran escépticos de tener una cuenta, pero ahora, es rara la persona que no tenga TikTok. Y parece raro, pero las generaciones que más la utilizan no son los más jóvenes, sino la Generación Z y los Millenials.

Una creencia popular es que la mayoría de las personas que utilizan TikTok son los adolescentes, pero no es así. La red social ha tenido un enorme crecimiento en México y esto se debe, en gran parte, a la edad de las personas que la utilizan.

La generación que más usa TikTok en México

De acuerdo con el análisis de Band of Insiders, la Generación Z y los Millenials son el principal público que hay en TikTok , ya que ambas generaciones representan casi el 60% de los usuarios.



13-17 años - 9% de las personas en Tik Tok

18-24 años - 28.6% de las personas en Tik Tok

25-34 años - 41.7% de las personas en Tik Tok

35-44 años - 17.1% de las personas en Tik Tok

45-54 años - 2.7% de las personas en Tik Tok

55 años o más - 0.8%

Sin embargo, también se puede ver cómo la red social ha ido conquistando a todas las generaciones gracias a su algoritmo de entretenimiento instantáneo y eficaz.

¿Para qué usan TikTok en México?

La red social tiene la función principal de mostrar videos cortos, con un algoritmo que se adapta a los gustos de los usuarios y, con el tiempo, les muestra contenido que es casi un hecho, será de su agrado.

Así, la mayoría de las personas utilizan TikTok como fuente de entretenimiento en su tiempo libre e incluso como distracción mientras realizan alguna otra actividad.

Asimismo, al existir todo tipo de contenido, muchas personas lo utilizan como fuente de investigación, aprovechando que encontrarán contenido audiovisual para explicar sus dudas.

¿Cuántos usuarios de TikTok hay en México?

Para dimensionar el éxito de TikTok en México debemos comparar la cantidad de usuarios que tiene la plataforma en contra de la población total que hay en el país.

Según el informa Digital 2025: México, de Datareportal, hay 85 millones de personas en México con una cuenta de TikTok. En contraste, la población total de nuestro país es de 130 millones de personas, por lo que la mayoría de la población ya ha tenido contacto o utiliza constantemente dicha red social.

