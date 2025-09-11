Mujer murió por 24 minutos y revela todo lo que vio en “el más allá”: “me cambió la vida”

La historia de Tessa Romero ha comenzado a generar mucho revuelo a nivel internacional, pues la mujer originaria de Málaga, España compartió una experiencia que le cambió la vida luego de que fuera declarada muerta por un total de 24 minutos tras sufrir un paro cardiáco hace varios meses.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la mujer de 50 años de edad compartió que “volvió del más allá” luego de 24 minutos en los que su corazón dejó de latir, además de que dio detalles de lo que vio después de la muerte.

¿Por qué murió Tessa Romero?

De acuerdo con la misma Tessa, fue durante una mañana “normal” en la que dejó a sus hijos en la escuela, que sufrió un paro cardíaco que llevó a los médicos que la atendieron a declararla con muerte clínica.

La socióloga de 50 años de edad detalló que en los últimos meses antes de su infarto, estuvo experimentando problemas generales de salud que los médicos no podían resolver, lo cual terminó derivando en un colapso casi fatal.

¿Qué fue lo que vio la mujer que murió por 24 minutos?

Tessa Romero explicó para el medio británico The Sun, que durante los 24 minutos en los que estuvo clínicamente muerta experimentó una sensación de “paz inmensa”, además de que el dolor físico y emocional que sentía hasta ese momento desapareció por completo en cuestión de segundos.

Por otro lado, señaló que sintió un alivio completamente liberador, pues experimentó una vivencia “extrasensorial” debido a que pudo verse a sí misma flotando sobre la habitación del hospital al mismo tiempo en el que veía su cuerpo sin poder interactuar.

“Me sentía viva, despierta y consciente”, señaló Tessa Romero al ser cuestionada sobre qué fue lo vio durante los 24 minutos en los que estuvo declarada sin vida.

Tessa Romero asegura que escuchó y vio a los doctores que la atendieron mientras estaba muerta

Más allá de las sensaciones que pudo llegar a tener en el momento de su muerte, la socióloga de 50 años de edad reveló que durante ese tiempo pudo escuchar a los médicos hablando de un infarto agudo de miocardio y paro cardíaco repentino.

La mujer aseguró que todo lo que llegó a ver le pareció distinto, pues detalló que todo lucía como si el tiempo se moviera de manera diferente, más lento y cargado de significados contrastantes a los que solemos darles en la vida cotidiana.

Es como cruzar una puerta hacia un lugar donde todo tiene sentido, donde el amor y la paz lo envuelven todo -agregó la mujer de 50 años de edad.

¿Quién es Tessa Romero?

Tessa Romero es una socióloga de 50 años de edad que actualmente cuenta con el Best Seller del libro “24 Minutos en el otro lado”, en el cual detalla todo lo que experimentó con su muerte repentina.

