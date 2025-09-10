Encuesta revela cuáles son los mejores pasatiempos de los hombres
No todo es futbol y salir a tomar con los amigos, los hombres buscan diferentes actividades para relajarse después de una semana pesada de trabajo.
Después de un largo día de trabajo, la mayoría de las personas busca disfrutar de sus pasatiempos favoritos, salir con amigos o simplemente descansar en casa pero según una encuesta algunos de los preferidos de los hombres son tocar la guitarra y la fotografía.
¿Cuáles son los pasatiempos favoritos de los hombres?
Una encuesta dio a conocer que los pasatiempos favoritos de los hombres son:
- Cocinar
- Tocar la guitarra
- Fotografía
- Bailar
- Proyectos para el hogar
- Levantamiento de pesas
- Artes marciales
- Aprender un nuevo idioma
Mejores pasatiempos para los hombres
Por otro lado, los mejores hobbies para los hombres son:
- Viajar
- Senderismo
- Pesca
- Lectura
- Jugar Golf
- Correr
Para hombres de 20 años, algunas de las actividades favoritas son: practicar surf, acampar, ciclismo de montaña, futbol, exploración de cuevas, andar en patineta, parkour, kayak, jugar billar, conducir vehículos todo terreno, entre otros.
¿Qué hobbies de los hombres son más atractivos para las mujeres?
Cabe señalar que hay una gran diferencia entre las actividades que prefieren hacer los hombres y los pasatiempos que a las mujeres les gusta que hagan los hombres.
Date Psychology reveló que los pasatiempos que vuelven a los hombres más atractivos para las mujeres son:
- Leer
- Aprender un idioma
- Tocar un instrumento
- Cocinar
- Trabajar la madera
- Pintar
- Escribir
- Jardinería
- Nadar
- Fotografía
Por otro lado, las actividades que las mujeres consideran menos atractivas en un hombre son:
- Leer cómics
- Cosplay
- Debatir
- Beber
- Jugar Magic
- Ver anime
- Maquillaje
- Criptomonedas
- Fumar
- Ir de antro
Aunque cada persona tiene intereses diferentes, es muy importante señalar que siempre debe haber un balance. Es fundamental cultivar hobbies que desarrollen la menta y creatividad y no solo las que enriquecen la vida individual.
