Expertos en ciberseguridad recomiendan reiniciar el teléfono una vez a la semana

Según la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos , existen algunas acciones que debemos hacer para optimizar la vida útil de nuestros dispositivos móviles y prevenir los ciberataques que vulneran y roban nuestra información privada.

Dentro de las cosas que podemos hacer para prevenir ciberataques , reiniciar el teléfono al menos una vez por semana es la más importante. Esta pequeña actividad tiene una gran importancia para la vida de tu smartphone.

Por esta razón debes reiniciar tu celular periódicamente

Los expertos en tecnología y seguridad recomiendan reiniciar el teléfono una vez a la semana. Esto como mecanismo de protección contra los nuevos tipos de virus o ‘malware’.

La principal diferencia es que los nuevos programas de robo de información no operan desde la memoria permanente de los smartphones, ahora estos virus trabajan desde la memoria RAM .

El ‘fileless malware’ emplea una técnica conocida como living off the land, lo que significa que es una especie de virus parásito que se nutre de las herramientas previstas en el sistema operativo para poder realizar sus funciones.

Esto lo hace muy peligroso porque no necesita que se descarguen archivos adicionales y puede pasar desapercibidos para las personas.

El beneficio de reiniciar el celular radica en que este proceso borra la información temporal de la RAM, lo que interrumpe las acciones de los ‘malware’ e impide que se nutra de nuestra del ‘software’.

Es importante aclarar que reiniciar el teléfono no elimina al 100 % las amenazas que pueda tener nuestro dispositivo. Pero hacer esto periódicamente ayudará a crear una barrera para prevenir ataques más sofisticados.

Recomendaciones para evitar ciberataques

Para complementar el cuidado y la prevención de ciberataques en tus dispositivos móviles, l os expertos recomiendan seguir estas prácticas de manera regular:



Actualizar cada vez que sea posible el sistema operativo de nuestros teléfonos.

Utilizar contraseñas largas y distintas para cada red social y aplicación. Evita utilizar la misma password para todo.

Utilizar la autenticación de dos pasos y de ser posible utilizar patrones biométricos para mayor seguridad.

No abrir links ni enlaces peligrosos. Es muy común recibir mensajes de números desconocidos o correos con remitentes que no conocemos, en la mayoría de los casos estas son estafas o tácticas para hackear tu teléfono.

No rootear ni hacer jailbreak al dispositivo, al hacer esto eliminarás capas de protección del dispositivo.

