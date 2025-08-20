BTS llega a la Cajita Feliz de McDonald’s y sus integrantes son adorables

BTS, la banda más famosa de K-Pop llegará a la Cajita Feliz de McDonald´s para consentir a los fanáticos y lo mejor es que las figuras animadas de Jungkook, Kim Seok-Jin, V, RM, Jimin, J-Hope y Suga, estarán disponibles en varios países del mundo, entre ellos México.

El anuncio de la llegada de BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s se hizo a través de la página oficial de la empresa de comida rápida y hasta el momento ha provocado una enorme emoción entre el ARMY.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

¿Cómo serán las figuras de BTS en la Cajita Feliz?

Las figuras coleccionables serán versiones animadas TinyTAN, las cuales tendrán atuendos y peinados característicos de cada integrante, pues cada uno tiene un estilo diferente.

¿Cuándo llegará BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s?

De acuerdo con el anuncio de McDonald’s, las figuras de BTS llegarán a la Cajita Feliz el próximo 3 de septiembre en más de 50 países, entre ellos los siguientes:

Estados Unidos

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

España

Corea del Sur

Italia

Australia

Sudáfrica

Japón

Venezuela



¿Qué precio tendrá la Cajita Feliz de BTS?

En México, el precio de la Cajita Feliz ronda entre 99 y 129 pesos, sin embargo, cuando se hacen colaboraciones especiales el costo puede aumentar entre 20 y 30 pesos o incluso más, ya que BTS se considera un fenómeno mundial.

¿Qué influye la Cajita Feliz de McDonald’s?

La Cajita Feliz de BTS contendrá lo siguiente:

Una figura coleccionable de BTS

En caso de ser desayuno: Hot Cakes, McMuffin con huevo, mini yogur y bebida

En caso de ser comida: Hamburguesa o McNuggets, jugo o agua y yogur

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

