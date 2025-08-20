inklusion.png Sitio accesible
BTS llega a la Cajita Feliz de McDonald’s y sus integrantes son adorables

¡Atención ARMY! Jungkook, Kim Seok-Jin, V, RM, Jimin, J-Hope y Suga llegarán a McDonald’s; la Cajita Feliz de BTS estará disponible en México y otros países.

Precio y todo lo que contiene la Cajita Feliz de BTS
officialhappymeal/Insagram
Actualizado el 20 agosto 2025 16:32hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

BTS, la banda más famosa de K-Pop llegará a la Cajita Feliz de McDonald´s para consentir a los fanáticos y lo mejor es que las figuras animadas de Jungkook, Kim Seok-Jin, V, RM, Jimin, J-Hope y Suga, estarán disponibles en varios países del mundo, entre ellos México.

El anuncio de la llegada de BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s se hizo a través de la página oficial de la empresa de comida rápida y hasta el momento ha provocado una enorme emoción entre el ARMY.

¿Cómo serán las figuras de BTS en la Cajita Feliz?

Las figuras coleccionables serán versiones animadas TinyTAN, las cuales tendrán atuendos y peinados característicos de cada integrante, pues cada uno tiene un estilo diferente.

¿Cuándo llegará BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s?

De acuerdo con el anuncio de McDonald’s, las figuras de BTS llegarán a la Cajita Feliz el próximo 3 de septiembre en más de 50 países, entre ellos los siguientes:

  • Estados Unidos
  • Argentina
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • España
  • Corea del Sur
  • Italia
  • Australia
  • Sudáfrica
  • Japón
  • Venezuela

¿Qué precio tendrá la Cajita Feliz de BTS?

En México, el precio de la Cajita Feliz ronda entre 99 y 129 pesos, sin embargo, cuando se hacen colaboraciones especiales el costo puede aumentar entre 20 y 30 pesos o incluso más, ya que BTS se considera un fenómeno mundial.

¿Qué influye la Cajita Feliz de McDonald’s?

La Cajita Feliz de BTS contendrá lo siguiente:

  • Una figura coleccionable de BTS
  • En caso de ser desayuno: Hot Cakes, McMuffin con huevo, mini yogur y bebida
  • En caso de ser comida: Hamburguesa o McNuggets, jugo o agua y yogur

