BTS llega a la Cajita Feliz de McDonald’s y sus integrantes son adorables
¡Atención ARMY! Jungkook, Kim Seok-Jin, V, RM, Jimin, J-Hope y Suga llegarán a McDonald’s; la Cajita Feliz de BTS estará disponible en México y otros países.
BTS, la banda más famosa de K-Pop llegará a la Cajita Feliz de McDonald´s para consentir a los fanáticos y lo mejor es que las figuras animadas de Jungkook, Kim Seok-Jin, V, RM, Jimin, J-Hope y Suga, estarán disponibles en varios países del mundo, entre ellos México.
El anuncio de la llegada de BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s se hizo a través de la página oficial de la empresa de comida rápida y hasta el momento ha provocado una enorme emoción entre el ARMY.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano
¿Cómo serán las figuras de BTS en la Cajita Feliz?
Las figuras coleccionables serán versiones animadas TinyTAN, las cuales tendrán atuendos y peinados característicos de cada integrante, pues cada uno tiene un estilo diferente.
¿Cuándo llegará BTS a la Cajita Feliz de McDonald’s?
De acuerdo con el anuncio de McDonald’s, las figuras de BTS llegarán a la Cajita Feliz el próximo 3 de septiembre en más de 50 países, entre ellos los siguientes:
- Estados Unidos
- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- España
- Corea del Sur
- Italia
- Australia
- Sudáfrica
- Japón
- Venezuela
¿Qué precio tendrá la Cajita Feliz de BTS?
En México, el precio de la Cajita Feliz ronda entre 99 y 129 pesos, sin embargo, cuando se hacen colaboraciones especiales el costo puede aumentar entre 20 y 30 pesos o incluso más, ya que BTS se considera un fenómeno mundial.
¿Qué influye la Cajita Feliz de McDonald’s?
La Cajita Feliz de BTS contendrá lo siguiente:
- Una figura coleccionable de BTS
- En caso de ser desayuno: Hot Cakes, McMuffin con huevo, mini yogur y bebida
- En caso de ser comida: Hamburguesa o McNuggets, jugo o agua y yogur
adn40 Siempre Conmigo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.