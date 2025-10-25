¡Adiós al caos visual! Usuarios descubren cómo recuperar el Instagram de siempre

Instagram volvió a agitar su universo con una actualización polémica. Desde mediados de octubre de 2025, la app de Meta movió el botón de “publicar” al fondo de la pantalla y llenó los feeds de opciones de compra, priorizando videos y comercio electrónico.

El cambio, incluido desde la versión 175, busca competir con TikTok y fortalecer su modelo de ventas, pero provocando un fuerte rechazo global. Miles de usuarios han expresado su descontento en X y Reddit, clamando por el regreso al diseño antiguo de Instagram, ese espacio más limpio y sin distracciones comerciales.

¿Por qué Meta cambió el diseño?

La estrategia responde a la intención de Meta de empujar el contenido corto y las compras integradas dentro de la app. Según The Verge y TechCrunch (medios de nicho), el rediseño de la interfaz pretende mantener a los usuarios más tiempo viendo Reels y explorando productos. En otras palabras, Instagram ya no solo quiere que compartas fotos, sino que también compres mientras lo haces.

La comunidad encuentra la solución

Aunque Meta no ofrece una opción oficial para volver al diseño anterior, la comunidad tecnológica encontró un camino alternativo. En foros como Reddit, los usuarios recomiendan versiones modificadas como Instaero o Instander, disponibles para Android. Estas versiones permiten desactivar las funciones experimentales que activan los nuevos botones y el exceso de “shopping”.

Para recuperar el antiguo de Instagram, basta con instalar una de estas apps modificadas y acceder a las “Opciones de Desarrollador”. Desde ahí, los usuarios pueden apagar los “flags” o interruptores experimentales llamados shop y reels, responsables del rediseño. Al reiniciar la aplicación, el botón de publicación vuelve a su posición original: arriba del feed, donde siempre estuvo.

Advertencia y límites

Estas herramientas no son oficiales y podrían contradecir los términos de uso de Meta, aunque la mayoría de usuarios no reporta sanciones. En iOS, la opción aún no está disponible debido a las restricciones de Apple. La recomendación para los más cautos es bloquear actualizaciones automáticas o esperar que Meta ceda ante la presión de la comunidad.

