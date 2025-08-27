“Fuimos víctimas también”: Hijos de Marcial Maciel denuncian abusos en ‘El Lobo de Dios’

Durante las primeras horas del jueves 28 de agosto, HBO estrenará el cuarto y último episodio de la serie documental Marcial Maciel: El lobo de Dios , producción que ha puesto nuevamente en el centro de la discusión los crímenes del fundador de los Legionarios de Cristo.

De acuerdo con los avances, la entrega final abordará los abusos que cometió contra sus propios hijos, un tema que profundiza en las múltiples facetas de engaño y violencia del sacerdote que era líder de una de las congregaciones más poderosas.

Petidina, la droga que casi termina con la carrera eclesiástica de Maciel

Marcial Maciel llevó una doble vida marcada por adicciones y relaciones ocultas.

Investigaciones revelaron que tenía dependencia a la petidina , un derivado de la morfina, al grado de enviar a seminaristas a comprar el fármaco en farmacias de Roma.

Para evadir sospechas llegó a refugiarse en varias partes del mundo y mantener su consumo, tanto que la Iglesia católica inició una investigación en su contra, la cual casi le cuesta su puesto en la cúpula religiosa.

De agente de la CIA a maestro, las otras identidades de padre Maciel

Además, sostuvo vínculos con varias mujeres. Una de ellas fue Blanca Estela Lara Gutiérrez, a quien conoció en Tijuana cuando ella tenía 19 años y él más de 50, presuntamente era un hombre viudo..

Durante tres décadas vivieron juntos bajo la identidad falsa de “José Rivas”, supuesto agente de la CIA o trabajador de una petrolera de Estados Unidos. Con ella tuvo dos hijos biológicos y adoptó a Omar, producto de una relación anterior de Lara.

Los Legionarios de Cristo también reconocieron como hija de Maciel a Norma Hilda Rivas, fruto de su relación con Norma Hilda Baños, a quien conoció cuando era menor de edad.

Abusos contra sus propios hijos

El documental y diversos testimonios han revelado la brutalidad de Maciel hacia sus descendientes. José Raúl González, hijo del sacerdote, declaró que fue abusado desde los siete años: “Me baja el calzoncillo e intenta violarme”, relató en entrevista.

Su hermano Omar corroboró que los obligaba a dormir con él, bajo pretextos médico, además de masturbarlo.

“Compartimos este dolor con los exlegionarios porque fuimos víctimas también de mi papá”, expresó Raúl, quien en los años 90 exigió al Vaticano un reconocimiento pleno de estos crímenes.

Marcial Maciel siempre negó los dichos en su contra

En vida, Maciel siempre negó las acusaciones y utilizó su influencia dentro de la Iglesia católica para protegerse. Fue hasta 2019 cuando los Legionarios de Cristo reconocieron oficialmente que 175 menores habían sido abusados por 33 sacerdotes, de los cuales 60 fueron víctimas directas del propio fundador.

“Lo que hizo no tiene justificación humana”, expresó Christian González, hijo menor de Maciel. A pesar de los informes y las pruebas, las víctimas señalan que el perdón ofrecido por la congregación sigue siendo “un perdón a medias”.

