Las películas “malditas” de la historia y dónde verlas este Halloween

El cine es considerado el séptimo arte y a lo largo del tiempo se han dado a conocer historias de rodajes considerados malditos debido a que ocurrieron tragedias o sucesos inexplicables, aquí te contamos qué películas son.

El Exorcista

Es un clásico del cine de terror , fue una película de 1973 dirigida por William Friedkin, pero que se vio envuelta en una serie de extraños sucesos. En el set de la casa de la familia MacNeil ocurrió un gran incendio que destruyó todo y solo la habitación que se usaba para el exorcismo quedó intacta.

Además, las actrices Ellen Burstyn y Linda Blair sufrieron lesiones en la columna por fallos en los arneses que utilizaban para algunas tomas. Otro hecho muy lamentable fue que nueve personas involucradas en la producción murieron durante o después del rodaje del filme. Esta situación llevó al productor a pedir una bendición formal al set.

Poltergeist

Esta película de 1982 se vio envuelta en la tragedia pues varios de los jóvenes actores murieron. Dominique Dunne murió estrangulada por su exnovio tras el estreno de la película. Heather O'Rourke murió a los 12 años tras ser diagnosticada con una estenosis intestinal aguda.

Julian Beck murió de cáncer de estómago antes de terminar la producción de la secuela y Will Sampson quien interpretó a un chamán en la segunda película murió un año después tras complicaciones luego de recibir un trasplante.

La Profecía

La película se estrenó en 1976 y su rodaje estuvo lleno de accidentes que muchos le atribuyen a que el estreno fue el 06/06/76.

Gregory Peck, actor principal del filme y el productor Harvey Bernhard sufrieron ataques de rayos en sus aviones. Mientras que John Richardson, coordinador de efectos especiales sufrió un accidente automovilístico y su asistente murió decapitada. Además, en el zoológico donde se grabó una escena con un domador, el cuidador del lugar murió tras ser atacado por un tigre.

El bebé de Rosemary

Fue en 1968 cuando se estrenó esta película con temática satánica y uno de los eventos que más conmocionaron a las personas fue el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski quien estaba embarazada.

Krzysztof Komeda, compositor de la banda sonora murió por una caída y quedó en coma como uno de los personajes de la película. Por otro lado, el productor William Castle recibió amenazas por parte de satanistas y tiempo después sufrió un colapso por cálculos renales.

Aunque no hay ninguna prueba que demuestre que estos sucesos estuvieron relacionados con la grabación de las películas serán recordadas por estos casos que conmocionaron al mundo.

