Transforma tu rostro a través del arte de aterrar al estilo Halloween

Cada 31 de octubre, millones se transforman en criaturas de fantasía. Pero detrás del glitter y las sombras oscuras hay historia. El maquillaje de Halloween nació de rituales celtas que buscaban ahuyentar espíritus durante el Samhain. Hoy, esta tradición se volvió una forma de arte, donde cada trazo combina creatividad, misterio y expresión personal. Ya seas principiante o profesional, en adn Noticias encontramos opciones en TikTok perfectos para principiantes y expertos.

Looks fáciles para brillar sin estrés nivel principiante

Si apenas te inicias, empieza con estilos rápidos y accesibles. El clásico payaso diabólico, la calavera sencilla o la bruja minimalista se logran con productos básicos:



Sombras negras

Lápiz blanco

Un toque de labial rojo

Te compartimos el tutorial en TikTok que enseña cinco estilos en menos de un minuto, ideales para improvisar una noche espeluznante.

Materiales esenciales y trucos caseros

No necesitas gastar una fortuna. Un kit básico con sombras, lápices resistentes al agua y brochas suaves basta. Para ahorrar, mezcla harina con agua como base o betabel rallado para simular sangre. Eso sí, prueba todo antes en tu piel y elige productos hipoalergénicos y cruelty-free. La idea es asustar, no irritar.

Fantasía que impresiona para nivel intermedio

¿Quieres subir de nivel? Prueba maquillajes con crema de fantasía para el diablo rojo o el mimo siniestro. Son opciones impactantes y duraderas a base de texturas cremosas, disponibles en marcas como Mehron o Ben Nye, permiten crear efectos 3D y mezclas intensas. Con algo de práctica, lograrás un acabado profesional digno de concurso.

Para expertos, así se hace una catrina mexicana, la reina del terror elegante

La icónica catrina es el reto supremo. Combina tradición y arte con trazos precisos, pedrería brillante y una diadema floral. Este maquillaje no solo deslumbra, honra el Día de Muertos y celebra la vida con estilo. Quien domina este look no solo causa impacto… deja huella.

Consejos finales para una noche de película

Hidrata antes, fija tu maquillaje con spray y lleva toallitas para retoques. Usa luz natural para maquillarte y graba tu proceso, tu creatividad podría volverse viral. Halloween es el escenario perfecto para soltar el miedo y pintar tu historia.

