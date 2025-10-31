Transforma tu rostro a través del arte de aterrar al estilo Halloween
Explora los mejores tutoriales de maquillaje para Halloween y descubre opciones fáciles y creativas para lucir desde looks principiantes hasta catrinas expertas
Cada 31 de octubre, millones se transforman en criaturas de fantasía. Pero detrás del glitter y las sombras oscuras hay historia. El maquillaje de Halloween nació de rituales celtas que buscaban ahuyentar espíritus durante el Samhain. Hoy, esta tradición se volvió una forma de arte, donde cada trazo combina creatividad, misterio y expresión personal. Ya seas principiante o profesional, en adn Noticias encontramos opciones en TikTok perfectos para principiantes y expertos.
Las películas "malditas" de la historia y dónde verlas este Halloween
Si para este fin de semana quieres maratonear y vivir el terror al máximo, te decimos dónde ver las películas “malditas” de Hollywood.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Looks fáciles para brillar sin estrés nivel principiante
Si apenas te inicias, empieza con estilos rápidos y accesibles. El clásico payaso diabólico, la calavera sencilla o la bruja minimalista se logran con productos básicos:
- Sombras negras
- Lápiz blanco
- Un toque de labial rojo
Te compartimos el tutorial en TikTok que enseña cinco estilos en menos de un minuto, ideales para improvisar una noche espeluznante.
@vaimonroe Maquillajes faciles para usar este halloween 🎃 #parati #fypシ ♬ sonido original - vaimonroe
Materiales esenciales y trucos caseros
No necesitas gastar una fortuna. Un kit básico con sombras, lápices resistentes al agua y brochas suaves basta. Para ahorrar, mezcla harina con agua como base o betabel rallado para simular sangre. Eso sí, prueba todo antes en tu piel y elige productos hipoalergénicos y cruelty-free. La idea es asustar, no irritar.
@lenkalul ad last minute halloween makeup hack😈♥️ had to do this again but in red! @YSL Beauty all hours glow foundation in shade LC4 @Armani beauty luminous silk cheek tint in 65 (intense berry) @L'Oréal Paris UK infallible matte resistance liquid lipstick in 245 (french kiss) @Valentino.Beauty colorgraph eyeliner in rockstud noir @urban decay perversion mascara @lorealparisuk revitalift filler hyaluronic acid eye serum (used on the lips) @pradabeauty monochrome soft matte lipstick in R129 (lacca) @Lancôme lip idole juicy treat in shade 0 (clear-ly obssessed) #halloween #makeup #hack #makeuphacks #skincare ♬ original sound - lenkalul
Fantasía que impresiona para nivel intermedio
¿Quieres subir de nivel? Prueba maquillajes con crema de fantasía para el diablo rojo o el mimo siniestro. Son opciones impactantes y duraderas a base de texturas cremosas, disponibles en marcas como Mehron o Ben Nye, permiten crear efectos 3D y mezclas intensas. Con algo de práctica, lograrás un acabado profesional digno de concurso.
@lenkalul i really had to trust the process🤡🤍 products i used: @Mehron Makeup white face paint stick @Valentino.Beauty colorgraph gel eyeliner in rockstud noir @pradabeauty dimensions eyeshadow palette @Lancôme hypnose extreme volume drama mascara @Armani beauty prisma glass in 01 @YSL Beauty all hours glow foundation in LC4 @L'Oréal Paris UK hyaluronic acid serum @lorealparisuk infallible face sculptor in fair-light contour @urban decay 24/7 glide on lip pencil in ‘liar’ #makeup #halloween #halloweenhacks #makeuphacks #skincare ♬ sweater weather x after dark - ♫♡
Para expertos, así se hace una catrina mexicana, la reina del terror elegante
La icónica catrina es el reto supremo. Combina tradición y arte con trazos precisos, pedrería brillante y una diadema floral. Este maquillaje no solo deslumbra, honra el Día de Muertos y celebra la vida con estilo. Quien domina este look no solo causa impacto… deja huella.
@michellekdoria Replying to @Fernanda Goldschmidt Catrina para el dia de los muertos💀🕯️✨ continuing with every years tradition, dedicated to my Mom and Granny know that you’re always remembered 🤍 #catrinamakeup #catrinamexicana #catrina #diadelosmuertos #halloweenmakeup #skullmakeup #halloweencostume #makeup ♬ La Llorona - Ángela Aguilar
Consejos finales para una noche de película
Hidrata antes, fija tu maquillaje con spray y lleva toallitas para retoques. Usa luz natural para maquillarte y graba tu proceso, tu creatividad podría volverse viral. Halloween es el escenario perfecto para soltar el miedo y pintar tu historia.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.