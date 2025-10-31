El verdadero origen de Halloween; así nació la noche más terrorífica del mundo

El festejo de Día de Muertos es una de las tradiciones favoritas de los mexicanos; sin embargo, desde hace muchos años también se acostumbra celebrar la noche de Halloween. Aunque pueda ser considerada una tradición adoptada de EUA, te sorprenderá saber que esta fiesta no tuvo su origen en el país vecino.

Si eres un amante de los disfraces y las tradiciones de la Noche de Halloween, también conocida como la Noche de Brujas, entonces, te urge conocer cuál es su verdadero origen y significado. Te contamos todos los detalles.

La verdadera historia de Halloween

Aunque los mexicanos tenemos bellas creencias y tradiciones acerca de la muerte, no somos la única cultura en el mundo que ha pensando en la posibilidad de que los muertos vuelvan aunque sea por una noche para convivir con los vivos. De hecho, los celtas también tocan este tema. El Samhain era un momento clave para los celtas, pues se creía que al terminar la cosecha y entrar en invierno, los espíritus de los muertos podían volver al mundo de los vivos.

Para protegerse o comunicarse con esos espíritus, se encendían hogueras y se utilizaban disfraces con pieles y máscaras para “ahuyentar a las almas errantes”.

Con el paso del tiempo, el ritual se adaptó. Cuando se expandió el cristianismo, la iglesia instauró el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos y la víspera, 31 de octubre, pasó a llamarse “All Hallows’ Eve”, que finalmente derivó en la palabra “ Halloween ”.

Así, lo que comenzó como un acto agrícola-espiritual se transformó en una tradición popular que honra a los ancestros y juega con nuestra relación con la muerte, el miedo y la renovación.

¿Cuáles son las tradiciones de Halloween?

Hoy en día, Halloween es sinónimo de disfraces, calabazas talladas, dulces y trucos. Pero muchas de esas costumbres tienen raíces antiguas.

La famosa calabaza iluminada “Jack-o’-lantern”

Esta popular decoración de Halloween proviene de una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack, que tras ser condenado a vagar por la Tierra usaba un nabo tallado como linterna, pero al emigrar a América, el nabo fue reemplazado por la calabaza.

Los disfraces y máscaras

En el Samhain, los disfraces son una forma de camuflaje para no ser reconocidos por los espíritus que vagaban en la noche. De hecho, en la antigüedad se acostumbraba que las personas crearan y confeccionaran sus propios disfraces.

Truco o trato

Esta divertida tradición de ofrecer dulces a los niños que tocan a la puerta, tiene que ver con la idea de ofrecer dulces u ofrendas para calmar a los espíritus o evitar travesuras.

Datos curiosos de Halloween

En Irlanda y Escocia aún se mantienen rituales del Samhain que incluyen fogatas y música tradicional

Ahora que ya conoces el verdadero origen del Halloween puedes darte cuenta que más que tener un origen satánico, en realidad tiene un origen parecido al del Día de Muertos como una ceremonia milenaria que honra a los muertos. Se trata de una noche que también es un puente entre la luz y la sombra, la memoria y la celebración.