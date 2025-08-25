VIDEOS: Así fue la fiesta de XV años viral de Isela Santiago, la quinceañera del pueblo

Isela Anali Santiago Morales vivió la fiesta de XV años que no se esperaba, gracias a la magia de las redes sociales. La joven celebró su fiesta con miles de invitados de varios grupos musicales e incluso recibió un terreno como regalo.

La chica conocida como ‘la quinceañera del pueblo’, pasó de tener una fiesta sencilla completamente vacía a convertirse en tendencia en redes sociales.

¿Quién es y por qué se volvió viral Isela Santiago Morales?

El caso de Isela Anali Santiago llamó la atención en redes sociales cuando su padre compartió imágenes de la fiesta de XV años de la joven. La familia que se dedica a la recolección de basura había hecho un esfuerzo para celebrar esta fecha tan importante; sin embargo, casi nadie asistió a la fiesta.

Esta situación conmovió a las redes sociales que comenzaron a organizarse para darle a la joven una fiesta de XV años de ensueño muy al nivel de la sonada fiesta de Rubí en 2016.

Los XV años de Isela Santiago se vuelven virales: FOTOS

Gracias a la convocatoria en redes sociales, la joven Isela Santiago celebró su segunda fiesta de XV años en el Estadio de las Garzas Blancas. A la fiesta asistieron más de 1,500 personas, entre ellas, 70 fueron padrinos de la joven que llegó a su fiesta montada en una limusina y luciendo un hermoso vestido rosa.

La glamorosa fiesta contó con la participación de más de 12 grupos musicales, entre ellos, Charly y su Grupo Super Amor, Meño Segovia, Trío Estilo Elegante, Arrasador de René Hernández, Trío Alma Joven, Trío Encanto Huasteco Potosino, Trío La Unión Potosina, Libo Bautista, Inalcanzable Tropical, El Show De Pinky, entre otros.

Como marca la tradición, el padre de la chica le regaló su última muñeca y también bailó el vals con ella. Después, Isela Anali deleitó a los asistentes con un baile en el escenario acompañada de sus chambelanes.

Finalmente, la joven recibió sus regalos de cumpleaños, entre ellos, un viaje de XV años todo pagado, una sesión fotográfica y un terreno en el fraccionamiento de Framboyanes, en el municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. La diputada local Brisseire Sánchez, diputada local subió al escenario para formalizar este obsequio ante todos los presentes.

