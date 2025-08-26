inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

“Checo” está de regreso: Los mejores memes de la llegada de Sergio Pérez a Cadillac

Por fin se hizo oficial el anuncio de la llegada de “Checo” Pérez a Cadillac en la F1 y las redes enloquecieron; aquí te compartimos los mejores memes.

Checo Pérez
X: checoperez
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Después de una larga espera, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez hizo oficial su regreso a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac y las redes estallaron con los mejores memes.

A través de un emotivo video, “Checo” Pérez dio a conocer que volvería a la Fórmula 1 junto a Cadillac y su compañero será Valtteri Bottas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Memes de la llegada de “Checo” Pérez a Cadillac

Durante la noche del lunes comenzaron los rumores de que en las primeras horas de hoy 26 de agosto de 2025 se confirmaría la llegada de “Checo” Pérez a la escudería Cadillac .

Ante ello, los usuarios comenzaron a compartir imágenes con gorras y banderines de Cadillac. Luego de que se confirmara el anuncio, los internautas comenzaron a compartir mensajes de buenos deseos y de emoción porque “Checo” volverá a correr en la Fórmula 1 después de que Red Bull lo dejó fuera.

Memes Checo Pérez
Checo Pérez
Checo Pérez en Cadillac
Cadillac Checo Pérez
Sergio Pérez en Cadillac
Cadillac

El piloto mexicano publicó en sus redes sociales un video haciendo un recuento sobre su carrera como piloto de la Fórmula 1 y agradeciendo todo el apoyo que ha recibido por parte de los mexicanos y de otros fanáticos del deporte y concluyó su mensaje diciendo que “está de regreso”.

¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?

¿Por qué “Checo” y Bottas formarán parte de Cadillac?

Cadillac seleccionó a los mejores talentos disponibles que aporten una combinación de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica. Sergio Pérez y Valtteri Bottas suman 527 Grandes Premios disputados, 23 pole positions y 16 victorias además de 3 victorias en sprints. Juntos comenzarán a escirbir una nueva historia para la escudería.

Checo Pérez, nuevo piloto de Cadillac
También te puede interesar:

OFICIAL: Checo Pérez es el nuevo piloto de Cadillac y regresa a la Fórmula 1

Luego de varios meses con especulaciones, el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 con la escudería de Cadillac es un hecho.

adn Deportes
Ver nota

Cadillac anuncia la llegada de “Checo” junto a Keanu Reeves

En sus redes sociales, Cadillac compartió un video para anunciar la llegada de “Checo” Pérez a la escudería. En la grabación se puede ver un teléfono y posteriormente aparece Bottas diciendo “solo algunos recibieron la llamada y solo algunos han sido elegidos”.

Posteriormente aparecen dos pilotos con sus cascos y al fondo una bandera de Estados Unidos, ambos corredores se quitan sus cascos y aparece el actor Keanu Reeves diciendo “los estábamos esperando”.

El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Checo Pérez
Deportes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx