“Checo” está de regreso: Los mejores memes de la llegada de Sergio Pérez a Cadillac

Después de una larga espera, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez hizo oficial su regreso a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac y las redes estallaron con los mejores memes.

A través de un emotivo video, “Checo” Pérez dio a conocer que volvería a la Fórmula 1 junto a Cadillac y su compañero será Valtteri Bottas.

Memes de la llegada de “Checo” Pérez a Cadillac

Durante la noche del lunes comenzaron los rumores de que en las primeras horas de hoy 26 de agosto de 2025 se confirmaría la llegada de “Checo” Pérez a la escudería Cadillac .

Ante ello, los usuarios comenzaron a compartir imágenes con gorras y banderines de Cadillac. Luego de que se confirmara el anuncio, los internautas comenzaron a compartir mensajes de buenos deseos y de emoción porque “Checo” volverá a correr en la Fórmula 1 después de que Red Bull lo dejó fuera.

El piloto mexicano publicó en sus redes sociales un video haciendo un recuento sobre su carrera como piloto de la Fórmula 1 y agradeciendo todo el apoyo que ha recibido por parte de los mexicanos y de otros fanáticos del deporte y concluyó su mensaje diciendo que “está de regreso”.

¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?

¿Por qué “Checo” y Bottas formarán parte de Cadillac?

Cadillac seleccionó a los mejores talentos disponibles que aporten una combinación de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica. Sergio Pérez y Valtteri Bottas suman 527 Grandes Premios disputados, 23 pole positions y 16 victorias además de 3 victorias en sprints. Juntos comenzarán a escirbir una nueva historia para la escudería.

Cadillac anuncia la llegada de “Checo” junto a Keanu Reeves

En sus redes sociales, Cadillac compartió un video para anunciar la llegada de “Checo” Pérez a la escudería. En la grabación se puede ver un teléfono y posteriormente aparece Bottas diciendo “solo algunos recibieron la llamada y solo algunos han sido elegidos”.

Posteriormente aparecen dos pilotos con sus cascos y al fondo una bandera de Estados Unidos, ambos corredores se quitan sus cascos y aparece el actor Keanu Reeves diciendo “los estábamos esperando”.

El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

