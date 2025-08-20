Estas son las canciones más famosas de Ernesto Barajas, cantante asesinado a balazos

Ernesto Barajas fue asesinado la tarde de este 19 de agosto, cuando se disponía a abordar un coche en una pensión de autos en Zapopan, Jalisco. Aunque se desconocen las razones del crimen, existen rumores que aseguran que sus canciones más exitosas pudieron haberle costado la vida al vocalista de Enigma Norteño.

“Edgar Guzmán”, “Serafín Zambada”, "¿Van a querer más?” son algunos de los temas que el famoso dedicó a líderes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ). Te contamos cuáles son las canciones más famosas de Ernesto Barajas.

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas de Enigma Norteño?

De acuerdo con los primeros reportes, Ernesto Barajas se encontraba en una pensión de autos en Guadalajara, Jalisco, en compañía de dos hombres y una mujer. En un momento, los cuatro se disponían a abordar un auto cuando aparecieron dos hombres montados en una motocicleta, que abrieron fuego en contra del vocalista de Enigma Norteño, quien perdió la vida en el lugar.

Se sabe que el famoso ya había recibido amenazas de muerte, al parecer, por parte de integrantes del CJNG , en 2023, por cantar canciones dedicadas a líderes del Cártel de Sinaloa como Alfonso Arzate García, El Aquiles, y René Arzate García, La Rana.

¿Quién es Ernesto Barajas del grupo Enigma?

Ernesto Barajas era un cantante de regional mexicano, originario de Culiacán, Sinaloa. Era reconocido por su voz y su manera de tocar el bajo. Era productor, director y líder de la banda Enigma Norteño que fundó en 2004.

Además, Ernesto Barajas también conducía el podcast Puntos de Vista, donde llegó a entrevistar a personajes como Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde y único sobreviviente del ataque en el que perdió la vida El Gallo de Oro.

Estaba casado y tenía tres hijos, una linda familia que solía presumir en sus redes sociales.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Ernesto Barajas?

Las canciones que llevaron a la cima al grupo Enigma Norteño tienen una dedicatoria especial, pues están inspiradas en hechos de la vida real ocurridos a líderes de carteles mexicanos. Algunas de sus canciones más famosas llevan nombres como:



La vida del Rey : Dedicada a Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael El Mayo Zambada.

: Dedicada a Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Mayito Gordo : Inspirada en Ismael Zambada Imperial

: Inspirada en Ismael Zambada Imperial Los lujos del R : Dedicada a José Rodrigo Aréchiga Gamboa, El Chino Ántrax, ex líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa.

: Dedicada a José Rodrigo Aréchiga Gamboa, El Chino Ántrax, ex líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa. ¿Van a querer más?: Dedicada a El Mencho , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

En entrevistas, Ernesto Barajas había confesado que aunque no tenía vínculos con ningún grupo delictivo sí escribía corridos a medida. Por el momento, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con los presuntos responsables del asesinato del vocalista de Enigma Norteño.

