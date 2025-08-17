¡El corte del terror! Perrito french poodle vive un infierno en estética canina

Un perrito indefenso vivió minutos de terror a manos de un peluquero de perros en una estética canina de Yucatán. Afortunadamente, alguien logró grabar estas terribles imágenes de maltrato animal , para denunciar al desalmado que puso en riesgo la vida de una mascota.

Las imágenes que te vamos a mostrar son muy fuertes, por lo que te recomendamos discreción, sobre todo si eres mamá o papá de un perrhijo. Te contamos los detalles de este indignante caso de maltrato animal.

Imágenes sensibles: Se viraliza espeluznante video de maltrato animal en una estética canina

En redes sociales se viralizaron imágenes sensibles que causaron indignación entre los internautas, pues cuando un dueño envía a su amada mascota a la estética canina espera que se le brinde el mejor de los tratos, sobre todo, en una situación que resulta estresante para los perros.

No obstante, un indefenso french poodle cayó en manos de un peluquero de perros malvado que parecía disfrutar mientras torturaba a la pequeña mascota. En el video se puede ver que, a pesar, de que el pequeño perrito es completamente dócil y le permite trabajar sin problemas, el estilista canino decide tomar al perrito de sus orejas, levantarlo con fuerza y azotarlo en la mesa.

🚨‼️ INDIGNACIÓN EN UMÁN‼️😠😡 PELUQUERO DE PERROS ES CAPTADO MALTRATANDO A UN LOMITO‼️ 🐾💔



Al cortale el pelo, lo toma sin ningún cuidado de sus patitas y le aplasta la cabeza. Durante el corte de pelo, el hombre zangolotea al perrito, que se ve verdaderamente asustado.

Denuncian en redes sociales maltrato animal en estética canina en Umán

A través de redes sociales circuló el video en el que se denuncia que este caso de maltrato animal ocurrió en una estética canina, ubicada en el fraccionamiento Piedra de Agua, en el municipio de Umán, Yucatán.

El video pertenece a la usuaria de Facebook María Chan, quien además compartió una foto del perfil del peluquero de perros, su usuario es Vkey Vkey. En los comentarios, algunos internautas aseguran que el individuo también es chofer de una combi. Los indignados internautas piden que las autoridades procedan contra el presunto agresor y se le castigue por maltrato animal.

