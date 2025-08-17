inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

¡El corte del terror! Perrito french poodle vive un infierno en estética canina

Captan a un desalmado peluquero de perros aventando y maltratando a un pequeño french poodle mientras el corta su pelo en una estética canina en Yucatán.

maltrato animal estética canina.jpg
Facebook @María Chan
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Un perrito indefenso vivió minutos de terror a manos de un peluquero de perros en una estética canina de Yucatán. Afortunadamente, alguien logró grabar estas terribles imágenes de maltrato animal , para denunciar al desalmado que puso en riesgo la vida de una mascota.

Las imágenes que te vamos a mostrar son muy fuertes, por lo que te recomendamos discreción, sobre todo si eres mamá o papá de un perrhijo. Te contamos los detalles de este indignante caso de maltrato animal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Imágenes sensibles: Se viraliza espeluznante video de maltrato animal en una estética canina

En redes sociales se viralizaron imágenes sensibles que causaron indignación entre los internautas, pues cuando un dueño envía a su amada mascota a la estética canina espera que se le brinde el mejor de los tratos, sobre todo, en una situación que resulta estresante para los perros.

No obstante, un indefenso french poodle cayó en manos de un peluquero de perros malvado que parecía disfrutar mientras torturaba a la pequeña mascota. En el video se puede ver que, a pesar, de que el pequeño perrito es completamente dócil y le permite trabajar sin problemas, el estilista canino decide tomar al perrito de sus orejas, levantarlo con fuerza y azotarlo en la mesa.

Al cortale el pelo, lo toma sin ningún cuidado de sus patitas y le aplasta la cabeza. Durante el corte de pelo, el hombre zangolotea al perrito, que se ve verdaderamente asustado.

Los perros siguen evolucionando
También te puede interesar:

Los perritos están evolucionando y estos son los cambios que presentan según la ciencia

La ciencia responde si los perros siguen evolucionando en la actualidad. Te contamos cuáles son los cambios más notorios en nuestras mascotas.

Es Tendencia
Ver nota

Denuncian en redes sociales maltrato animal en estética canina en Umán

A través de redes sociales circuló el video en el que se denuncia que este caso de maltrato animal ocurrió en una estética canina, ubicada en el fraccionamiento Piedra de Agua, en el municipio de Umán, Yucatán.

El video pertenece a la usuaria de Facebook María Chan, quien además compartió una foto del perfil del peluquero de perros, su usuario es Vkey Vkey. En los comentarios, algunos internautas aseguran que el individuo también es chofer de una combi. Los indignados internautas piden que las autoridades procedan contra el presunto agresor y se le castigue por maltrato animal.

Perro

[VIDEO] Este perro sorprendio a sus duenas luego de que resucito tras ser enterrado

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Virales
Mascotas
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Tania Itzel Vargas

tania.vargas@tvazteca.com.mx