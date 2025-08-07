inklusion.png Sitio accesible
VIDEO: Ardilla dramática se vuelve viral tras fingir ser derrotada por una escoba

En redes sociales una ardilla se hizo viral por tener la mejor actuación de su muerte, aquí te compartimos el video del divertido momento.

Ardilla finge su muerte
Getty Images
Actualizado el 07 agosto 2025 17:37hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

En redes sociales podemos encontrar una gran cantidad de videos que muestran a animales haciendo cosas divertidas o graciosas y tal fue el caso de una ardilla que como buena actriz fingió su muerte.

Cabe señalar que no es muy común tener ardillas como mascota, sin embargo, esta se ganó el premio a mejor actriz tras tener un accidente con una escoba.

Ardilla finge su muerte y se vuelve viral en redes

Fue mediante X donde se compartió la grabación de una ardilla que esta paseando y jugueteando por una casa, pasa por debajo de una mesa y choca con una escoba que cae sobre su cuerpo.

Ante ello, la ardilla cae “fulminada” y finge su muerte, después se quita el palo de escoba de encima y se alea como si nada. Lo mejor es que pareciera que el pequeño animal se percató de que su dueño la estaba grabando y armó todo el espectáculo.

Ardilla finge su muerte y se vuelve viral en redes

Usuarios en redes sociales se sorprendieron al ver la reacción de la ardilla y la llamaron “dramática”, incluso algunos han editado el video para ponerle música divertida o de drama. No cabe duda que los animales no solo son tiernos, también pueden ser muy divertidos y chistosos.

¿Se puede tener una ardilla como mascota?

En México, estados prohibo tener como mascotas animales exóticos incluso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puede multar a los propietarios de estas especies.

Sin embargo, es posible tramitar una Autorización de Ejemplares Exóticos como Mascota o Animal de Compañía pero deberas cumplir con todos los requisitos indispensables.

