Perro llora con escena de El Rey León; video se vuelve viral

Si la primera vez que viste la película de El Rey León te hizo llorar la muerte de Mufasa y el llando desconsolado de Simba, no te avergüences, no has sido solamente tú, y es que la conmovedora historia de Disney ha hecho reaccionar no solo a varias personas, sino también a un perro al que parece le encanta ver la televisión.

A través de TikTok se hizo tendencia un video en el que Bosco, como se llama el protagonista de esta historia viral, sufre al ver la película animada de El Rey León de 1994, algo que usuarios y seguidores del perro aseguran comprenden, ya que incluso a casi 30 años del estreno de dicho filme, les sigue conmoviendo la muerte del rey de la selva.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En el video de apenas 43 segundos de duración, se puede ver a Bosco, la mascota de la familia de la tiktoker Zoe Ansary, muy atento a la pantalla del televisor mientras corre la cinta dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers.

Te puede interesar: ¿Mi perro puede saber que estoy embarazada?

Bosco, el perro que llora con película de El Rey León

Con más de 22 millones de reproducciones, el video de Bosco viendo la película animada de El Rey León ha enternecido a varios fans de Disney , y es que la forma en la que reacciona, se altera y llora cuando ocurre algo en el filme ha hecho creer a varios tiktokers que el perro es “capaz de sentir empatía y compasión”.

A través de la cuenta de TikTok @bosco.and.the.fam, la familia del can comparte diferentes momentos del famoso perro, quien cuenta con más de 54 mil seguidores, quienes disfrutan ver al lomito ya sea compartiendo tiempo con Zay, la hija menor de Ansary, o viendo películas, una razón por la cual la mascota recibe muchos halagos por la forma en la que reacciona a las imágenes que ve en las cintas, como en esta de El Rey León.

¿Un perro lleno de empatía?

En las más de 18 mil comentarios que ha reunido este video, destacan mensajes en los que aluden a la inteligencia de Bosco, otros dicen que el perro tiene más emociones que cualquier persona, mientras que la tiktoker Mona Mona🇦🇷 manifestó su preocupación pues aseguró, “tenemos que entender que ellos se angustian y nunca llegan a comprender que eso es una ficción, para ellos es muy duro”.

Estas son algunas de las recciones al video de Bosco llorando por Mufasa.

Captura de pantalla TikTok. La muerte de Mufasa en El Rey León es tan emotiva que incluso un perro no pudo evitar llorar.

Además, luego de ver la película animada, el perro vio El Rey León en live action y también sufrió al ver que Scar no ayuda a Mufasa, sin duda, se trata de una mascota sumamente cariñosa y con mucha empatía.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.