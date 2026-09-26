La Granja VIP 2026: Lista de nominados definitivos y cómo votar por tu granjero favorito

¿Ya sabes por qué granjeros vas a votar? Si te perdiste el intenso Viernes de Traición que se vivió este 25 de septiembre, en adn Noticias, te contamos todos los detalles. La placa de nominados de la tercera semana de La Granja VIP 2026 tiene muchas sorpresas, pues Kevyn Contreras no fue el único que tomó decisiones, sino que Canelo, el pajarito de la Suerte, clavó en la tabla a granjeros que no lo esperaban.

Si tu granjero favorito terminó en la placa de nominados de La Granja VIP segunda temporada, te decimos cómo votar para salvar a Carlos Trejo, Julio Camejo, Manelyk, Kenny Avilés y La Bebeshita.

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La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la tercera semana?

Tras su eliminación, María Karunna clavó en la tabla a Manelyk, quien a su vez, con el poder del Huevo Dorado clavó a Carlos Trejo, el Cazafantasmas. Por hacer juegos de manos, la producción había puesto en la placa a Azalia y a Kevyn Contreras. Mientras que el público había nominado a Kenny Avilés. Tras la Asamblea quedó nominado Julio Camejo.

Esto fue lo que sucedió el Viernes de Traición:

Kevyn Contreras salvó a Azalia

El pajarito Canelo sacó un papelito de Traición en Cadena

Kevyn Contreras inició la cadena y nominó a Rafa Mercadante

Tras una angustiante traición en cadena, los últimos tres granjeros fueron: Pascal, Kunno y La Bebeshita

Pascal decidió traicionar a La Bebeshita y salvó a Kunno

¿Cómo votar en La Granja VIP 2026?

La decisión es cada vez más difícil; sin embargo, solo uno de los granjeros va a ser eliminado en La Gala de este domingo 27 de septiembre. Si quieres salvar a tu favorito, no pierdas tiempo y vota ahora mismo.

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