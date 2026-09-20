Manelyk y Julio Camejo: La verdad sobre el shippeo en La Granja VIP 2026

Manelyk y Julio Camejo han dado mucho de qué hablar durante las primeras dos semanas del reality de TV Azteca, pues ambos forman parte del primer shippeo que se está volviendo tendencia en redes sociales. Pero, ¿Manelyk y Julio Camejo verdaderamente se están enamorando?

Este domingo 20 de septiembre habrá muchas sorpresas durante la Gala de Eliminación de La Granja VIP 2026, pues no solo conoceremos al segundo eliminado, sino que finalmente sabremos quién es el participante 20 que se integra al reality.

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¿Manelyk está enamorada de Julio Camejo?

El shippeo entre Manelyk y Julio Camejo comenzó en la fiesta del viernes de la primera semana, en la que los granjeros decidieron jugar a la botella. Durante el juego, Pascal Pascal le pidió a Julio Camejo que le realizara un baile sexy a Manelyk, el cubano cerró el reto con un beso en el cuello de la influencer.

Wow el beso entre Mane y Julio.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/8c6MgA7sBd — Adriana Puente (@puenteadriana88) September 12, 2026

Después, Kevyn Contreras le pidió a la reina de los realities que le diera un beso cachondo a Julio Camejo. Todos acordaron que el beso duraría 5 segundos. Tras el beso, los granjeros notaron que Julio Camejo se mostraba más interesado en pasar tiempo a solas con Manelyk.

@lagranjavipmx Esto ya se está poniendo interesante, JulioCamejo investiga la situación sentimental de Manelyk. LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por AztecaUno. ⁣⁣🌾 ⁣⁣ Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 ♬ sonido original - La Granja VIP - La Granja VIP

Luego, Manelyk González y Julio Camejo compartieron una noche juntos en la granja, pero fue cuidando a la yegua embarazada; sin embargo, el actor no perdió oportunidad para dar tiernas caricias a la influencer, lo que ha levantado rumores de un posible romance en el reality show.

No obstante, durante la fiesta mexicana del viernes, Manelyk le confesó a los integrantes de su equipo, Kunno y Mono que no estaba interesada en Julio Camejo. “No la da, porque no me gusta”, dijo la famosa.

Mane dice Que. No le gusta mono ni Julio #lagranjavipmx y pascal ni la pela por que tiene novia Jajaj q bueno pic.twitter.com/BEqueGYNOC — . (@rociojonas1) September 19, 2026

¿Quiénes son los nominados en la segunda semana de La Granja VIP?

La placa de nominados de la segunda semana de La Granja VIP tuvo cambios radicales, pues luego de haber empezado con Manelyk como la primera nominada, el Juego de Salvación y el Viernes de Traición pusieron en la lista a los granjeros que pensaban que se habían salvado. Los cinco nominados de este domingo 20 de septiembre son:

Kevyn Contreras

María Karunna

Niurka

Mónica Escobedo

Carlos Trejo

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