La Granja VIP 2026: ¿Quién fue el eliminado de la segunda semana y quién es el granjero 20?

La Granja VIP 2026 cumplió su segunda semana y, además de revelar al segundo eliminado del reality de TV Azteca, también conocimos finalmente al participante número 20 que hasta ahora había vivido dentro de la vivienda representado por un espantapájaros.

Esta semana, hubo cinco nominados en La Granja VIP 2026: María Karunna, Carlos Trejo, Monica Escobedo, Kevyn Contreras.

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¿Quién es el participante número 20 de La Granja VIP?

Una de las sorpresas más esperadas de esta segunda Gala de La Granja VIP 2026 era la revelación del granjero número 20. Desde el inicio, Adal Ramones anunció que en esta segunda temporada habría 20 granjeros. Sin embargo, hasta el momento, este granjero había estado representado por un espantapájaros.

La entrada de este nuevo granjero a dos semanas del reality ha generado distintas reacciones entre los participantes que, incluso, durante la fiesta mexicana hicieron una tregua para pactar que nominarían al nuevo participante si no se trata de un soltero guapo.

¿Qué pasó en el Palenque de La Granja VIP 2026?

Esta segunda semana, Ivonne Montero y Julio Camejo fueron los portagonistas del Palenque de La Granja VIP 2026. El cubano señaló a Ivonne por supuestamente no cumplir con sus labores como peona. Por su parte, la actriz lo calificó de “poco hombre”.

Durante el Palenque, Julio Camejo se mostró muy molesto por la manera en que lo llamó la actriz. Asimismo, la señaló por escudarse detrás de los errores de los demás. Además recordó que Ivonne Montero no apoyó a dar vuelta al molino, porque se fue a saludar a los caballos. Igualmente, enumeró una lista de tareas con las que la famosa no cumplió.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP 2026?

Hasta este momento, las votaciones que realizaron los granjeros dejan como peones de la tercera semana a los siguientes participantes:

Ivonne Montero

Mónica Escobedo

Carlos Trejo

El peón elegido por el público es:

Kunno

La Granja VIP 2026: ¿Quién es el segundo eliminado este 20 de septiembre?

Hasta el momento, la primera granjera salvada fue Niurka. La segunda granjera salvada fue Mónica Escobedo.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito?

Sigue estos sencillos pasos y vota por quiénes quieres que sigan dentro de la vivienda del reality. Recuerda que se trata de votos positivos.

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