ARMY, vayan sacando la agenda, porque BTS regresará a México, esto, luego de su visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung al territorio el pasado 23 de septiembre.

El regreso del grupo surcoreano al país ya fue confirmado, pero todavía hay varias preguntas que seguramente el fandom quiere resolver: ¿cuándo será el concierto de BTS en México, dónde se presentarán y cuándo saldrán los boletos?

Aquí en adn noticias te contamos todo lo que se sabe hasta ahora, antes de que empiece la carrera por conseguir boleto.

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BTS regresará a México en 2027

Si bien, la agrupación surcoreana ya había dado señales de que México estaría nuevamente entre sus destinos; de hecho, en mayo de 2026 sus siete integrantes aceptaron la propuesta de volver al país, por lo que la visita de 2027 ya estaba sobre la mesa.

Sin embargo, la noticia fue reafirmada este jueves durante un mensaje conjunto con el presidente surcoreano; así que sí, ARMY: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán a México, aunque todavía falta conocer todos los detalles de la gira.

¿Cuándo será el concierto de BTS en México 2027?

Aún no hay una fecha oficial para los conciertos de BTS en México en 2027, tampoco se ha confirmado el recinto donde se realizarán las presentaciones, por lo que toca esperar.

BTS ya tiene historia con México

El regreso elllm próximo año no será la primera vez que BTS pisa territorio mexicano, pues la agrupación surcoreana ya se presentó anteriormente en el país y, durante su visita más reciente en 2026, dejó claro que México mantiene un lugar especial dentro de su relación con el fandom.

En mayo, los siete integrantes acudieron a un encuentro en Palacio Nacional y posteriormente miles de seguidores se reunieron para verlos.

Así que, ARMY, oficialmente ya tenemos una misión para 2027: esperar la fecha, investigar el recinto y, de paso, empezar a ahorrar. Porque una cosa es decir “BTS regresa a México” y otra muy distinta es sobrevivir cuando anuncien la venta de boletos.

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