La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados de la tercera semana?

La Granja VIP 2026 vivió su tercer Miércoles de Asamblea y ya tenemos a los granjeros nominados que se enfrentarán en el Juego de Salvación para intentar salir de la placa de nominados.

Si ya tienes a tu granjero favorito, no pierdas tiempo y comienza a votar para salvarlo. Recuerda que solo tú puedes ayudar a los participantes a sobrevivir una semana más dentro del reality de TV Azteca.

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Placa de nominados de la tercera semana de La Granja VIP

Los ánimos se calentaron durante la tercera Asamblea, los bandos ya están divididos, los conflictos ya han dejado huella en varios de los participantes y, por supuesto, los reclamos no se hicieron esperar.

La tensión entre Niurka y Manelyk; entre Julio Camejo e Ivonne Montero y Rafa Mercadante están provocando posicionamientos tan intensos que al público se el está complicando decidir quién es el granjero más gallito.

Esta tercera semana, la placa de nominados de La Granja VIP está conformada por:

Kenny Avilés

Manelyk

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Este Miércoles de Asamblea ya dejó una placa de nominados complicada; sin embargo, todo puede cambiar según los resultados del Jueves de Salvación y el Viernes de Traición. Además, recuerda que existen otros factores que podrían tener implicaciones importantes como los pajaritos de la suerte.

Mientras todo eso sucede, tú ya puedes comenzar a apoyar a los granjeros que quieres seguir viendo en una cuarta semana. Solo tienes que votar, te decimos cómo hacerlo.

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