Morelia está a punto de convertirse en el punto de encuentro para los amantes del cine, porque el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026 llega con una edición que promete tener bastante movimiento.

Entre películas, invitados especiales y varias sorpresas, esta edición ya comenzó a llamar la atención, pero hay algo que seguramente hará que más de un cinéfilo quiera hacer maletas rumbo a Michoacán.

¿Quiénes llegarán al FICM 2026 y qué preparan para esta edición? Aquí en adn noticias te contamos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo es el FICM 2026?

La 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia se realizará del 16 al 25 de octubre de 2026 en Morelia, Michoacán, con algunas actividades también en Pátzcuaro.

El festival tendrá funciones y eventos presenciales en distintos recintos, entre ellos Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, el Teatro Mariano Matamoros, el Teatro Melchor Ocampo, el Centro Cultural Clavijero y el Museo Regional de Michoacán.

También habrá funciones virtuales gratuitas a través de Nuestro Cine Mx, plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Guillermo del Toro llega al FICM 2026

Uno de los grandes momentos de esta edición será la presencia de Guillermo del Toro, quien regresará a Morelia para una función muy especial.

El festival proyectará El laberinto del fauno en una Gran Gala para celebrar los 20 años de la película, con la presencia del director mexicano.

Así que sí, habrá oportunidad de volver a ver en pantalla grande una de las películas más reconocidas de Del Toro y, además, hacerlo con su creador presente.

Alfonso Cuarón y Jonás Cuarón inaugurarán el festival

La película encargada de inaugurar el FICM 2026 será Campeón gabacho, dirigida por Jonás Cuarón.

La cinta se proyectará durante la ceremonia de inauguración, programada para la noche del 16 de octubre en Morelia.

El evento contará con la presencia de Jonás Cuarón, su padre Alfonso Cuarón, quien participa como productor ejecutivo, además de parte del elenco.

¿Qué otros famosos estarán en el FICM 2026?

Entre los invitados especiales estarán James Gray, quien presentará Paper Tiger; Carlos Reygadas, con Heil Jupiter! y una función especial de Batalla en el cielo; y Andrea Pallaoro, quien presentará The Echo Chamber.

También estarán Gael García Bernal, quien presentará Hombre al agua, y Demián Bichir, con el documental Mujer santuario y una función especial de Without Blood, dirigida por Angelina Jolie.

La lista continúa con Diego Boneta, quien regresará al FICM para presentar Killing Castro, además de Félix de Givry, Ginevra Elkann, Marc Turtletaub, Elpidia Carrillo, Beth de Araújo, Markus Schleinzer y Adriana Domínguez, entre otros.

¿Cuántas películas tendrá el FICM 2026?

La competencia oficial de esta edición estará integrada por 96 películas, la selección se divide entre la Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano.

En total, serán ocho trabajos de la Sección Michoacana, 64 cortometrajes mexicanos, 12 documentales mexicanos y 12 largometrajes mexicanos.

Además, los trabajos ganadores de determinadas categorías podrán ser considerados elegibles para la nominación al Oscar.

¿Qué películas mexicanas competirán en el FICM 2026?

Dentro de la competencia de Largometraje Mexicano aparecen títulos como 6 meses en el edificio rosa con azul, La cazadora, Ceniza en la boca, Chicas tristes, Contra la naturaleza, Lo demás es ruido, Los días de Poncho, El jardín que soñamos, Los nuevos, Nosotros, Salón de belleza y Toda una vida.

La programación también incluye estrenos nacionales e internacionales, retrospectivas, homenajes, funciones especiales y otras actividades relacionadas con el cine.

Así que ya sabes, Morelia se convertirá en la capital del cine del 16 al 25 de octubre, y con tantas estrellas reunidas, hasta las palomitas tendrán que ponerse a la altura.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.